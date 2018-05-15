أهداف مباراة الأهلي وكمبالا.. الفريق الأوغندي يتقدم على بطل مصر بهدفين (فيديو)

تقدم كمبالا الأوغندي بهدف نظيف على حساب النادي الأهلي المصري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

وسدد مهاجم كمبالا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد الشنواي حارس النادي الأهلي.

دوري ابطال افريقيا : ( كمبالا 1 ✘ 0 الاهلي ) هدف كمبالا الأول ..#الاهلي_كمبالا pic.twitter.com/4GALDhLl5R — أهداف المباريات (@LiveGoal90) ١٥ مايو ٢٠١٨

وعزز كابتن الفريق الأوغندي تقدم فريقه بركلة جزاء في الدقيقة 88.

دوري ابطال افريقيا : ( كمبالا 2 ✘ 0 الاهلي ) هدف كمبالا الثاني ..#الاهلي_كمبالا pic.twitter.com/4GcQRC0NkI — أهداف المباريات (@LiveGoal90) ١٥ مايو ٢٠١٨

وفي الشوط الأول أهدر وليد سليمان ركلة جزاء،

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 23، تصدى لها وليد سليمان، ووضعها في يدي الحارس الأوغندي.

وقبل ركلة الجزاء أضاع ميدو جابر لاعب وسط الأهلي انفرادًا تامًا بالحارس، وفشل في إحراز هدف التقدم.

واستلم جابر الكرة من حدود منطقة الجزاء، حتى خرج عليه حارس أوغندا، وفشل جابر في التصرف بالكرة.