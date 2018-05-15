مباراة الأهلي ضد كمبالا سيتي.. حسام البدري يتلقى صدمة

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري صدمة شديدة قبل دقائق قليلة من مواجهة كمبالا سيتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء كمبالا سيتي الأوغندي، بسبب معاناته من رشح في الركبة، واستقر البدري على الدفع بمحمد هاني في الجبهة اليمنى بدلاً منه.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي، إصابة أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، برشح في الركبة، ومن ثم خرج من تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة كمبالا سيتي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة كمبالا كالتالي:

محمد الشناوي، وصبري رحيل، ومحمد نجيب، وسعد سمير، ومحمد هاني، وحسام عاشور، وعمرو السولية، ووليد سليمان، وميدو جابر، وباكا، ومروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا الأوغندي في الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.