مباراة الزمالك ضد سموحة.. 4 أمور يجب أن تعرفها عن موقعة نهائي كأس مصر

يتابع عشاق الكرة المصرية المواجهة النهائية لبطولة كأس مصر التي تجمع بين الزمالك ونظيره سموحة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، مساء الثلاثاء ، في لقاء خارج التوقعات.

ويبحث الزمالك عن إنقاذ موسمه الكارثي الذي حل خلاله رابعًا بالدوري وودع خلاله بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32 بينما يسعى سموحة لحصد المفاجأة وتحقيق لقب الكأس لأول مرة في تاريخه.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة نهائي كأس مصر..

نهائي مكرر

يعد اللقاء بمثابة نهائي مكرر بين الفريقين اللذين تقابلا في نهائي نسخة 2014 وفاز الزمالك بهدف حازم إمام.

وسبق أن فاز الزمالك بلقب كأس مصر 25 مرة من قبل وهو ثاني أكثر فريق يحصد البطولة المحلية الثانية، بينما لم يفز نادي سموحة من قبل باللقب وكانت أكبر إنجازاته متمثلة بالتأهل لنهائي البطولة عام 2014.

أزمة الحكام

تفجرت أزمة عنيفة قبل المباراة بسبب الاعتراضات على الحكام ، وبدأ سموحة الأزمة بعد إعلان المهندس فرج عامر رئيس النادي رفضه الاستعانة بحكام مصريين وطلب تعيين حكام أجانب واعتمد على نهائي كأس الملك في السعودية والإطاحة بتعيين فهد المرداسي قبل ساعات من المباراة.

ورفض اتحاد الكرة تمامًا فكرة تعيين حكام أجانب وأسند المهمة في النهاية للحكم المخضرم محمد فاروق وسط حرب كلامية جمعت بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وفرج عامر رئيس سموحة وصلت لتهديدات الأخير باللجوء للنائب العام.

وزاد من سخونة الأجواء أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق الذي فتح النار على رئيس سموحة مؤكدًا أن تصرفاته لا تليق برجل دولة وتشكيكه في الحكام المصريين أمر غير مفهوم وغير مقبول.

إنقاذ الموسم

يبحث الزمالك عن إنقاذ الموسم المحلي الذي بدأ مع المدرب المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش وسط تفاؤل كبير بعد إبرام صفقات مميزة في بداية الموسم إلا أن كل شيئ تحول للنقيض مع تراجع واضح للنتائج.

وأطاح الزمالك بمدربه نيبوشا ولجأ للمدرب إيهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصة ولكن الأمور ازدادت سوءًا بالخروج من دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي المغمور وتراجعت النتائج بشكل واضح.

ولجأ الزمالك للمدرب خالد جلال أحد أبناء النادي الذي تولى المهمة قبل نهاية مشوار الدوري بـ3 مباريات وتعادل مع المقاولين وفاز على الأسيوطي سبورت والأهلي ثم أطاح بالإسماعيلي من نصف نهائي كأس مصر وأصبح على بعد خطوة من إنقاذ الموسم ببطولة.

ويعتمد خالد جلال على ثبات تشكيلة الزمالك التي اعتمد عليها مؤخرًامع عودة الحارس محمود جنش وأمامه رباعي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش والتونسي حمدي النقاز مفتاح اللعب المميز من الجبهة اليمنى بجانب أحمد أبو الفتوح العائد لقيادة الجبهة اليسرى.

ويعاني الزمالك من شكوك حول غياب النيجيري معروف يوسف ، ويلجأ جلال لثنائي الارتكاز طارق حامد ومحمود عبد العزيز اللذين يعيشان حالة من التألق مع أيمن حفني الذي تخلص من الإجهاد بجانب محمد عنتر أو عبد الله جمعة بخلاف يوسف أوباما الذي يلعب دور المهاجم المتأخر والكونغولي كابونجو كاسونجو كمهاجم صريح.

وأكد أيمن يونس ، مهاجم الزمالك الأسبق ، لإرم نيوز” أن الزمالك هو الأقرب نظريًا لحصد الكأس إذا واصل عروضه التي قدمها أمام الأهلي والإسماعيلي والتي ترتكز في الأساس على الروح القتالية.

وأضاف: “خالد جلال سيخوض مهمة صعبة للغاية بعد قرار تجديد الثقة في خدماته واستمراره مديرًا فنياً للزمالك وهو أمر يزيد عليه الضغوط لإنهاء الموسم ببطولة”.

مفاجأة سموحة

يبحث سموحة عن حصد بطولة كأس مصر للمرة الأولى مع مديره الفني المؤقت ميمي عبد الرازق الذي يودع الفريق بعد اللقاء ليفسح المجال للمدرب علي ماهر الذي يقوده في الموسم الجديد.

ويعتمد سموحة على تألق حارس مرماه المهدي سليمان مع صلابة رباعي الدفاع ياسر إبراهيم وعبد الله بكري ورجب بكار ومحمود معاذ مع مجهود ثنائي الارتكاز أحمد عبد القوي وأحمد حمص وأمامها صانع الألعاب ناصر ماهر بجانب مثلث الهجوم محمد حمدي زكي والإثيوبي أوميد أوكري وحسام حسن.

وأكد أحمد بلال مهاجم سموحة الأسبق لإرم نيوز أن سموحة قادر على الفوز باللقب رغم تألق الزمالك موضحًا أن سرعات ثلاثي الهجوم زكي وأوكري وحسام تلعب دورًا كبيرًاً في تحديد نتيجة المباراة.

وأضاف: ” الزمالك عليه أن يحذر من سرعات هذا الثلاثي وتمريرات ناصر ماهر المميزة في وسط الملعب خاصة أن سموحة يملك دفاعًاً قويًا”.