حقيقة تخلي النادي الأهلي عن حسام البدري وشكواه ضد حكم مباراة الترجي

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حقيقة حسم قضية تجديد عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول.

وقال عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي للقلعة الحمراء، إن لجنة الكرة لم تناقش ملف تجديد عقد حسام البدري، ولم تهتم بالانتقادات التي وجهت له في الفترة الماضية.

وأضاف زيزو: “ننتظر حتى نهاية الموسم لمناقشة النتائج التراكمية لفريق الكرة والجهاز الفني، وبعدها سوف نجلس على مائدة الاجتماعات ونبدأ الحديث عن تجديد عقد البدري”.

وتابع: “حسام البدري قادر على التعامل مع أي انتقادات توجه له في الفترة الأخيرة، عقب الخروج من كأس مصر وخسارة مباراة القمة أمام الزمالك”.

وأردف زيزو: “البدري لديه مخزون من التراكمات يؤهله للتعامل مع الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية، فقد حقق العديد من الأرقام القياسية مع الأهلي ونتائج رائعة، لذلك يتم انتقاده مع أول إخفاق، وهذا هو قدر أي مدرب يقود ناديًا كبيرًا”.

وقد كشف عبدالشافي حقيقة تقدم الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي، ضد الحكم السنغالي مالانغ ديدهيو حكم مباراة الأهلي والترجي.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة العديد من القرارات المثيرة للجدل من الحكم السنغالي، أبرزها إلغاؤه هدفًا صحيحًا لمروان محسن مهاجم الأهلي بداعي التسلل، لتنتشر أخبار تفيد بأن الأهلي سيتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم السنغالي للاتحاد الأفريقي، ولكن زيزو نفى هذا الأمر.

وقال المدير الرياضي في الأهلي بتصريحات تلفزيونية، إنه لا يعتقد أن الأهلي سيقوم بهذه الخطوة، مضيفًا أن الأحمر لن يتقدم بشكوى ضد الحكم السنغالي.

وأضاف زيزو أن جماهير الأهلي لم تعتد على عدم فوز الفريق في 3 مباريات متتالية، إذ خسر من الزمالك في الدوري، والأسيوطي في كأس مصر، وتعادل أمام الترجي في دوري الأبطال، ما أثار غضب عشاق الفريق.

وأشار إلى أن نتيجة التعادل مع الترجي منطقية للغاية، خاصة أن الفريقين مرشحان للفوز في دوري الأبطال وليس التأهل فقط للدور التالي.