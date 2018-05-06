النادي الأهلي المصري يشكو حكم مباراة الترجي.. وإنبي يكشف مصير “قفشة”

تقدّم النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بشكوي رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد السنغالي مالانغ، بسبب التغاضي عن احتساب ركلة جزاء وهدف صحيح للفريق في لقاء الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن كاف قرر منذ فترة أن يتم إبعاد أي حكم أثار أزمة لأي نادٍ من إدارة مبارياته في المستقبل.

وأضاف شطة: “الأهلي لم يتقدم بأي شكوى ضد الحكم السنغالي في مباراة الترجي للموسم الماضي، وبالتالي كان تعيينه أمرًا عاديًا كونه لا توجد شكوى سابقة ضده من الأهلي”.

وتابع: “إذا أراد الأهلي الاعتراض، عليه إرسال شكوى رسمية بعد المباراة حتى يتم الأخذ بها في المستقبل، وما علمته أن الأهلي بالفعل تقدم بشكوى ضد حكم مباراة الترجي”.

ومن جانب آخر، أكد زكريا السيد، أمين صندوق نادي إنبي، أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة غدًا أو بعد غد الثلاثاء، لمناقشة بيع محمد مجدي “قفشة”، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال في تصريحات إذاعية: “الأهلي والزمالك لم يتقدما بأي عروض رسمية إلى إدارة إنبي من أجل شراء اللاعب نعلم بوجود رغبة من الناديين بالإضافة إلى عروض من الإمارات والسعودية لشراء اللاعب، ولكن القيمة التسويقية للاعب هي التي ستحكم الأمر”.

وتابع: “إذا كان العرض عاديًا ومثل الأسعار الموجودة في السوق، لن نبيع اللاعب، ولكن إذا كان العرض المادي مغريًا من الممكن أن نوافق على رحيل قفشة”.

وأردف: “اللاعب تلقى عرضًا من جانب أحد الأندية الإماراتية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولو كان هذا العرض ما زال قائمًا سندرسه”.

وأكد: “إنبي لا يبالغ في طلباته كما قيل عنا في صفقة صلاح محسن، اللاعب تلقى عرضًا من أحد الأندية الخارجية مقابل مليونين و100 ألف يورو، وبالتالي لم يكن بإمكاننا بيعه للأهلي بأقل من هذه القيمة”.

وفي سياق آخر، أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن ادارة ناديه لم تتحدث من قريب أو بعيد بشأن حكام مباراتي الأهلي أو الإسماعيلي بالدوري.

ومن المقرر أن يلعب المصري مع الإسماعيلي يوم الـ11 من مايو الجاري ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 لمسابقة الدوري، ويلاقي الأهلي يوم 22 في لقاء مؤجل من الجولة الـ28.

وأشار مسؤول المصري في تصريحات إذاعية: “مجلس الإدارة ليست لديه أي طلبات تخص حكام مباراتي الأهلي والإسماعيلي، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق في هذا الأمر، لدينا سعادة كبيرة بسبب أن المنافسة على المركز الثاني بيننا وبين الإسماعيلي، نحن أخوة والمنافسة بيننا شريفة”.

وأضاف: “مجلس الإدارة قام بتفويض إبراهيم حسن مدير الكرة بشأن تحديد موقف بيع محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأي عرض سيأتي للنادي من أجل التعاقد مع حمدي سيكون من خلال إبراهيم حسن”.

وكان النادي المصري كشف في وقت سابق عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع المدافع الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.