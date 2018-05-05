النجم الساحلي يتعادل مع بريميرو الأنغولي في دوري أبطال أفريقيا

أحرز المدافع عمار الجمل هدفًا بضربة رأس في الشوط الثاني، ليمنح النجم الساحلي التعادل 1-1، مع مستضيفه بريميرو أوجوستو الأنغولي، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة، في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

وارتقى الجمل أعلى من الدفاع، ليحول تمريرة حمزة لحمر العرضية من ركلة حرة إلى الشباك في الدقيقة 66، ليلغي تقدم أصحاب الأرض بهدف مونجو بوكامبا قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء.

وكادت شباك النجم الساحلي أن تهتز مرة أخرى، عقب هجمة مرتدة في الدقيقة 52، قبل أن يتخلى الفريق التونسي عن تحفظه الدفاعي، ويتقدم إلى الهجوم عن طريق لحمر والغيني الخليل بانجورا، لينجح في إدراك التعادل.

وضغط بريميرو أوجوستو من أجل اقتناص الفوز، لكن دفاع النجم صمد ليعود إلى قواعده بنقطة التعادل.

وسيطر التعادل على منافسات المجموعة الرابعة، بعد انتهاء مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، ومبابان سوالوز من سوازيلاند 1-1.