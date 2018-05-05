3 ركلات جزاء في خسارة ثقيلة لوفاق سطيف أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

مني وفاق سطيف، بطل الجزائر، بهزيمة ثقيلة 4-1 خارج ملعبه أمام مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، الذي استفاد من ثلاث ركلات جزاء في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وتصدر مازيمبي، بطل أفريقيا خمس مرات، المجموعة مبكرًا بثلاث نقاط، متقدمًا على الدفاع الحسني الجديدي المغربي ومولودية الجزائر عقب تعادلهما 1-1 في العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة.

وافتتح بن مالانجو التسجيل لأصحاب الأرض بعد عشر دقائق، لكن شمس الدين نساج أدرك التعادل لسطيف بعد دقيقتين.

وأعاد مالانجو التقدم لمازيمبي من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، جعل إيليا ميشاك النتيجة 3-1 للفريق الكونغولي في الدقيقة 63، وسجل الزامبي ناثان سينكالا الهدف الرابع من ركلة جزاء أخرى قبل تسع دقائق على النهاية.

وأهدر المالي أداما تراوري ركلة جزاء ثالثة لمازيمبي في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تصدى الحارس مصطفى زغبة لمحاولته.

وفي الجولة المقبلة يستضيف وفاق سطيف منافسه المحلي مولودية الجزائر، بينما يلعب مازيمبي في المغرب ضد الدفاع الجديدي.