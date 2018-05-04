الترجي يخطف نقطة من النادي الأهلي المصري في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

تعادل النادي الأهلي المصري سلبيا مع ضيفه الترجي التونسي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

ووضع كل فريق نقطة في رصيده بالمجموعة التي يتصدرها تاونشيب رولرز من بوتسوانا بثلاث نقاط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي.

وتعرض عمرو السولية لاعب وسط الأهلي للإصابة وخرج بعد نصف ساعة من البداية كما غادر هيثم جويني لاعب الترجي للإصابة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

ولاحت أول فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 19 عندما أرسل ميدو جابر تمريرة إلى مروان محسن في الجهة اليسرى لكن الأخير سدد فوق المرمى.

وأهدر الجنوب افريقي باكاماني ماشامبي فرصة للأهلي بعد مرور ساعة من البداية عندما سدد في قدم المدافع بدلا من تمريرها لوليد سليمان غير المراقب.

وألغى الحكم هدفا لمحسن من تمريرة عرضية بداعي التسلل في الدقيقة 65.