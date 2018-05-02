مباراة الأهلي ضد الترجي.. الفريق الأحمر يستعيد قوته الدفاعية لكنه يفقد الهجومية

من المنتظر أن يستعيد النادي الأهلي المصري قوته الدفاعية عندما يستضيف الترجي التونسي في بداية مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، لكنه في المقابل سيفتقد القوة الهجومية.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي تعافي الثلاثي علي معلول وأحمد فتحي وسعد سمير من إصابات خفيفة وأكد جاهزية اللاعبين لمواجهة الترجي.

لكن في المقابل أكد الجهاز الطبي استمرار غياب المغربي وليد أزارو، هداف الدوري المصري، بسبب الإصابة كما سيبتعد المهاجم النيجيري الخطير جونيور أجايي للسبب ذاته.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، للصحفيين: “تعاهد اللاعبون على بذل أقصى جهد لتخطي هذه المرحلة والفوز على الترجي في دوري الأبطال”.

وخسر الأهلي، يوم الخميس، مباراة غير مؤثرة أمام غريمه الزمالك 2-1 في الدوري المصري، الذي حسمه مبكرًا، لكن بطل الدوري تعثر 1-صفر أمام الأسيوطي سبورت يوم الإثنين ليودع كأس مصر وينصب تركيزه حاليًا على البطولة القارية التي بلغ فيها النهائي العام الماضي.

وقال حسام البدري، مدرب الأهلي، لموقع النادي إن “دوري الأبطال هو الحلم الذي يبحث عنه الجميع داخل النادي والجماهير ولا مجال للتفريط في اللقب رغم التحديات أمام الفريق”.

وأضاف بقوله: “أغلقنا ملف الحديث عن مباراة الكأس والفريق أمامه مباراة في غاية القوة أمام بطل تونس وإنني على ثقة تامة في جميع اللاعبين”.

واجتاز الأهلي منافسه الترجي في مشوار بلوغ نهائي دوري الأبطال العام الماضي لكن اللقب ذهب في النهاية للوداد البيضاوي المغربي.

كما قرر الجهاز الفني قيد الجنوب أفريقي باكاماني مالامبي في قائمة الفريق الأفريقية، وذلك مع فتح باب القيد الأفريقي قبل بداية دور المجموعات.