بعد رسالة تركي آل الشيخ.. هل أصبح رحيل حسام البدري عن النادي الأهلي المصري مسألة وقت؟

أثار المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الرياضة السعودية، حالة من الجدل الواسع حول مستقبل حسام البدري، المدير الفني للفريق المصري.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء: “بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر، أعلن عن استعدادي بدعم فريق القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي ولاعبين أجانب على مستويات عالية وبما يليق بتاريخ القلعة الحمراء لإعادة الفريق وتهيئته للدوري وبطولة أفريقيا للأندية الموسم القادم ومعسكر خارجي، وأدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية، ويسرني أن أكون متواجدًا في القاهرة في الـ14 من مايو لعرض مشروع القرن للنادي الأهلي والملعب على المسؤولين”.

رحيل البدري مسألة وقت

تؤكد تدوينة آل الشيخ أن رحيل حسام البدري عن تدريب الأهلي مسألة وقت ليست أكثر؛ خاصة أن المدير الفني يواجه ثورة غضب عارمة من الجماهير بجانب أن الإدارة الحالية لا تسانده بالقدر الكافي.

وجاء إعلان آل الشيخ عن ترحيبه بتعيين جهاز فني عالمي للفريق الأحمر ليؤكد أن هناك اتجاهًا داخل مجلس الإدارة يدعمه الرئيس الشرفي ربما باتصالات سرية مع محمود الخطيب رئيس النادي للتخلص من البدري وتعيين مدير فني جديد.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالبدري نفسه يشعر باقتراب رحيله عن الفريق بدليل أنه بدأ اتصالات مكثفة مع بعض الوكلاء لإيجاد عروض مناسبة لمغادرة الأهلي حال الاستغناء عنه، إلا أن المدير الفني يرفض تكرار سيناريو 2013 حين رحل عن الأهلي لقيادة أهلي طرابلس الليبي ما جعله في موقف الهارب أمام الجماهير.

بعد الخسارة التي تعرض لها النادي الأهلي وخروجه من كأس مصر، أعلن عن استعدادي بدعم فريق القلعة الحمراء بجهاز فني عالمي… Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, May 1, 2018

تدخل آل الشيخ وصفقة صلاح محسن

ويتحدث البعض أن ما قاله آل الشيخ ليس بالضرورة أن يكون ملزمًا لمجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلا أن الواقع يؤكد أن آل الشيخ سبق وتدخل في صفقة صلاح محسن مهاجم إنبي، وأعلن عنها قبل مجلس الإدارة بل وانتقد المجلس لعدم إيضاح دوره للجماهير وتم الرد من المجلس ببيان لتوجيه الشكر لآل الشيخ.

وما يردده آل الشيخ يؤكد أنه سيطرح على الأقل من جانبه تعيين جهاز فني عالمي على أعلى مستوى مثلما فعل بتحمل قيمة صفقة انتقال صلاح محسن في ظل دعمه الكبير للنادي الأهلي.

البديل أجنبي

بكل المقاييس، لن يكون بديل حسام البدري محليًا بل سيكون المدرب الجديد أجنبيًا وعالميًا، وفقًا لما أعلنه آل الشيخ.

وواجهت جماهير الأهلي رسالة تركي آل الشيخ بحالة من الغضب العارم خاصة أنها جاءت في توقيت غير مناسب بالمرة قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي، الجمعة، في ملعب برج العرب بالإسكندرية في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.