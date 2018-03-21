قرعة دوري أبطال أفريقيا 2018.. مجموعة الموت و3 ظواهر تتصدر المشهد

أسدل الستار على قرعة دور الستة عشر “مرحلة المجموعات” ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2018، والتي أسفرت عن 4 مجموعات قوية وصعبة.

تضم المجموعة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي وتاونشيب روليرز البتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي، بينما تضم المجموعة الثانية وفاق سطيف ومولودية العاصمة الجزائريين والدفاع الجديدي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وتضم المجموعة الثالثة الوداد المغربي حامل اللقب وصن داونز الجنوب إفريقي حامل لقب نسخة 2016 وحوريا كوناكري الغيني وإيه أس توغوبور التوغولي، بينما تضم المجموعة الرابعة النجم الساحلي التونسي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنغولي ومباني سوالوز من سوازيلاند.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الخطوط العريضة والظواهر التي تحكم دور المجموعات بدوري الأبطال:

Results of the Group stage draw of the #TotalCAFCL pic.twitter.com/wTr49Ve6rJ — CAF (@CAF_Online) ٢١ مارس، ٢٠١٨

مجموعة الموت تسرق الأضواء

سرقت مجموعة الموت الأضواء في قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي ضمت الدفاع المغربي ووفاق سطيف ومولودية الجزائر ومازيمبي الكونغولي الأضواء.

وتبدو هذه المجموعة الأصعب والأقوى في ظل وجود مازيمبي بطل الكونفدرالية الإفريقية في العام الماضي وأيضًا المتوج بلقب دوري الأبطال 5 مرات سابقة، وصاحب التاريخ الطويل في القارة السمراء مع نجومه الموهوبين وعلى رأسهم الزامبي الخطير راينفورد كالابا.

وتضم المجموعة الدفاع الجديدي المغربي الذي يمثل الكرة المغربية بجانب الوداد، وتعيش الكرة المغربية حالة من التطور الكبير بعد تتويج الوداد بدوري الأبطال العام الماضي والسوبر الإفريقي بجانب صعود المغرب لنهائيات كأس العالم بخلاف الفوز ببطولة أمم إفريقيا للمحليين وهو ما يمنح رفاق المخضرم بلال الماجري الطموح في البطولة.

وتتجه الأنظار إلى الثنائي الجزائري وفاق سطيف والمولودية وكلاهما فريقان كبيران خاصة الوفاق الفائز باللقب مرتين وصاحب التاريخ الكبير في القارة السمراء.

وأكد وفيق صايفي، نجم الكرة الجزائرية، في تصريحات على هامش القرعة أن المجموعة التي تضم الوفاق والمولودية هي الأقوى بكل المقاييس، موضحاً أنه من الصعب توقع المتأهل من هذه المجموعة.

وأشار إلى أن هناك عدة فرق مرشحة للقب من بينها الوفاق ومازيمبي بجانب الفرق الواعدة مثل الدفاع المغربي ومولودية الجزائر.

مواجهات ثأرية

تبدو هناك مواجهات ثأرية تلقى بظلالها على المجموعات على رأسها صدام الأهلي المصري والترجي التونسي الثأري للترجي والذي ودع البطولة في العام الماضي على يد الأهلي من دور الثمانية.

ويبدو الموقف مشابهًا لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أمام الوداد المغربي الذي أطاح به من دور الثمانية في العام الماضي.

صدام مكرر

تبدو المجموعة الأولى من المجموعات القوية في ظل صراع مكرر بين الأهلي والترجي، وهو ما تعكسه تاريخ المواجهات فالفريقين تقابلا 14 مرة من قبل ولعبا في دوري الأبطال أعوام 2001 و2007 و2011 و2012 و2017.

ويبدو الأهلي متحفزًا لحصد اللقب هذه المرة بعد غياب 5 أعوام خاصة مع تدعيم متوقع للفريق برعاية المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي ووجود بعض عناصر الخبرة مثل حسام عاشور وأحمد فتحي وتألق الثلاثي الأجنبي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو.

ولن يكون الترجي فريسة سهلة للأهلي بل سيبحث عن الصدارة أيضًا مع وجود هدافه طه الخنيسي ورغم تأثره برحيل فرجاني ساسي إلا أن التشكيلة التي يقودها المدرب منذر الكبير تبدو جاهزة للمنافسة بقوة.

ورغم أن كمبالا سيتي الأوغندي يبدو منافساً خارج الحسابات إلا أن مستواه في العام الماضي ضد المصري في الكونفدرالية، يؤكد أنه فريق سريع ومخيف خاصة على أرضه بينما يبدو تاونشيب البتسواني الأقل خبرة.

وأكد أحمد أيوب مدرب الأهلي المصري لـ”إرم نيوز” أن المجموعة صعبة ومليئة بالمواجهات المحفوفة بالمخاطر خاصة أن الفريق يبدأ مشواره بلقاء الترجي وهو أمر يزيد صعوبة التأهل.

وأضاف: “مواجهة الترجي دائمًا صعبة ولكننا لن ننشغل بهذا الصراع ونترك بطاقة التأهل لفريق آخر خارج الحسابات سواء كمبالا أو تاونشيب”.

الحصان الأسود

هناك عدة فرق مرشحة للقيام بدور الحصان الأسود على رأسها الدفاع الجديدي المغربي، وأيضاً إيه أس توغوبور الذي أطاح بفريق الهلال السوداني وظهر بمستويات أكثر من رائعة في البطولة القارية حتى الآن.

ومن الفرق القوية أيضًا التي دائمًا تصنع المفاجآت زيسكو الزامبي، الذي تأهل قبل عامين إلى دور الأربعة ويحظى بمنافسة مع أول أغسطس الأنغولي والنجم الساحلي التونسي في المجموعة الرابعة.