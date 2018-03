قرعة دوري أبطال أفريقيا 2018.. مجموعة الموت و3 ظواهر تتصدر المشهد

أسدل الستار على قرعة دور الستة عشر “مرحلة المجموعات” ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2018، والتي أسفرت عن 4 مجموعات قوية وصعبة.

تضم المجموعة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي وتاونشيب روليرز البتسواني وكمبالا سيتي الأوغندي، بينما تضم المجموعة الثانية وفاق سطيف ومولودية العاصمة الجزائريين والدفاع الجديدي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وتضم المجموعة الثالثة الوداد المغربي حامل اللقب وصن داونز الجنوب إفريقي حامل لقب نسخة 2016 وحوريا كوناكري الغيني وإيه أس توغوبور التوغولي، بينما تضم المجموعة الرابعة النجم الساحلي التونسي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنغولي ومباني سوالوز من سوازيلاند.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الخطوط العريضة والظواهر التي تحكم دور المجموعات بدوري الأبطال:

