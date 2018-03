قرعة دوري أبطال أفريقيا 2018.. مجموعات نارية للأندية العربية

أسفرت قرعة دور المجموعات (الـ16) لدوري أبطال أفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواجهات نارية ستشهدها المجموعات الأربع للبطولة القارية.

ووقع النادي الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، مع الترجي التونسي، الفائز باللقب عامي 1994 و2011، وكمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البتسواني.

في المقابل، ضمت المجموعة الثانية (مجموعة الموت) كلاً من مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، ووفاق سطيف الجزائري، حامل لقب المسابقة عامي 1988 و2014، ومولودية الجزائر، الفائز بالبطولة عام 1976، والدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وجاء الوداد البيضاوي المغربي، الساعي للاحتفاظ باللقب الأفريقي الذي أحرزه في العام الماضي، في المجموعة الثالثة برفقة ماميلودي صن داونز، بطل المسابقة عام 2016، والحرية الغيني وتوغو بور التوغولي.

وحل النجم الساحلي التونسي، المتوج بالبطولة عام 2007، في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضًا أندية زيسكو يونايتد الزامبي ومبابان سوالوز السوازيلاندي وأول أغسطس الأنغولي.

Results of the Group stage draw of the #TotalCAFCL pic.twitter.com/wTr49Ve6rJ

— CAF (@CAF_Online) ٢١ مارس، ٢٠١٨