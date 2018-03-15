موعد مباراة الزمالك وولايتا ديتشا في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الزمالك المصري فريق ويلايتا ديتشا الأثيوبي في مباراة إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقي، وستكون المباراة على استاد السلام يوم الأحد 18 مارس 2018.

وأكد أيمن حافظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن اتحاد الكرة تلقى اخطابًا من الاتحاد الأفريقي يؤكد فيه أن لقاء الزمالك مع ولايتا ديشا الإثيوبي في السابعة مساء الأحد.

كان الزمالك قد حدد السادسة مساءً موعدًا لمواجهة ديتشا الإثيوبى، عندما كان يرغب في إقامتها للسويس، قبل أن يقرر مسئولو الزمالك إقامتها في السابعة مساءً بعد قرار نقلها السلام.

ورفض ديتشا الإثيوبى تغيير موعد المباراة حيث تمسكوا بإقامتها في السادسة مساءً وهو ما وافق عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتصبح المباراة بشكل رسمي السادسة على ملعب السلام.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وولايتا ديتشا الإثويبى في مدينة أواسا بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف لذلك يحتاج للفوز بهدف واحد فقط خلال لقاء العودة للتأهل للدور المقبل بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنقل قناة “أون سبورت” وقناة “دي إم سي” المباراة على الهواء مباشرة.