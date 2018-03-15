مرتضى منصور يستنجد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحل أزمة نادي الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أنه ذهب لمؤسسة رئاسة الجمهورية أمس الأربعاء 14 مارس لعرض ملف أزمة النادي الأخيرة.

وقال منصور إنه قدم ملفًا كاملا عن ما يحدث في الزمالك خلال الفترة الأخيرة من تعنت من جانب وزير الرياضة خالد عبد العزيز، والأضرار التي تلحق بالنادي بسبب قراراته.

وأضاف رئيس نادي الزمالك -عبر خاطب لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء من خلال بث مباشر من مكتبه في مقر النادي الأبيض، تم عرضه على كل الشاشات المتواجدة في النادي- أن المجلس الحالي وفر للنادي 200 مليون جنيه وفي النهاية تم الحجز عليهم.. لن أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك، وإذا استمر الأمر على نفس الوضع فلا أعد بالاستمرار في منصبي.

ومضى بقوله: “النادي ينهار ولا أحب أن أكون في موقف المتفرج، ووزير الرياضة السبب في كل ما يحدث ويجب على الدولة أن تتدخل وتنقذ النادي.”

وواصل: لنا حق عند السيسي رئيس الجمهورية ولهذا السبب توجهت إلى مؤسسة الرئاسة وقدمت ملفا كاملا عما يحدث في الزمالك، مشددًا على أنه لا يجوز أن تتم معاملة الزمالك مثل هذه المعاملة في الوقت الذي أصبح فيه الأهلي ملكا لتركي آل الشيخ في الفترة الأخيرة.

وكان وزير الشباب المصري قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الشؤون المالية بالقلعة البيضاء.وكانت النيابة العامة ولجنة الكسب غير المشروع قامت بجرد خزينة الزمالك، للتحقيق في البلاغات المقدمة من ممدوح عباس وعدد من أعضاء نادي الزمالك ضد مجلس الإدارة الحالي.

كما تطورت الأزمة الدائرة بين منصور وتركي آل الشيخ حتى إن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، والسعودي تركي آل الشيخ، رئيس الأهلي الشرفي، حيث تقدمًا ببلاغ للنائب العام، الخميس، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. بحسب ما ذكر الإعلامي عبدالناصر زيدان في برنامجه “كورة بلدنا” على خلفية تجاوزات رئيس الزمالك.

فيما يعتبر منصور أن “الشيخ” يتدخل في شؤون الكرة المصرية بعد تدخله في حسم صفقة اللاعب عبدالله السعيد لاعب الأهلي. التي روج لها “منصور” كصفقة قرن للنادي الأبيض- بحسب محللين.