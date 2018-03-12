محمود الخطيب يصدر قرارات صارمة بعد أحداث مباراة النادي الأهلي ومونانا

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أن بعض العناصر المندسة حاولت استغلال حماس الجماهير وأدت إلى أحداث الشغب في مباراة مونانا الغابوني في جولة الذهاب بدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

واشتبكت جماهير النادي مع رجال الشرطة خلال مباراة مونانا بدوري أبطال أفريقيا الأربعاء الماضي.

وأشار الخطيب في كلمة مسجلة عبر قناة النادي إلى أنه لن يسمح بالعودة إلى المربع الصفر مرة أخرى ومن أخطأ يجب معاقبته خاصة أن أحداث الشغب لا تضر الأهلي فقط في مبادئه ولكن في مستقبله.

وأكد أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل نشر أخبار سارة بخصوص برنامج “عائلة الأهلي” موضحًا أنه أرجأ ظهوره لحين الهدوء بعد أحداث مباراة مونانا وبعد دراسة مستفيضة للأمر والبيان الذي صدر كان بشكل مبدئي من أجل التعبير عن رأي النادي.

وأعلن الخطيب قرارات مجلس الأهلي اليوم الإثنين بنفسه وعلى رأسها تكليف الشؤون القانونية بالنادي لمتابعة التحقيقات وتوفير المساندة والدعم القانوني للأبرياء الذين تم القبض عليهم بجانب إنشاء لجنة خاصة بطرح تذاكر مباريات الفرق الرياضية ووضع أطر بخصوص تسليم التذاكر.

وأضاف: “تفعيل التعاقد مع الشركة الأمنية المتخصصة لتأمين المباريات وبعد الانتهاء من التحقيقات منع المتورطين في أحداث الشغب مدة أعوام قادمة”.