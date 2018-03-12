النادي الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

فاز النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ 40 في تاريخه والثالثة على التوالي، قبل 6 جولات على النهاية.

ويأتي فوز الأهلي بلقب الدوري بعد تعادل مطارده المصري البورسعيدي مع الإنتاج الحربي اليوم الإثنين.

وأدى هذا التعادل إلى استحالة تعويض المصري فارق النقاط مع الأهلي فيما تبقى من مباريات المسابقة هذا الموسم.

وحصد الأهلي 75 نقطة من 28 مباراة مقابل 49 للمصري صاحب المركز الرابع الذي خاض 26 مباراة فقط وفي حال فوزه اليوم كان سيتأجل تتويج الأهلي باللقب لمباراته المقبلة.

وفاز الأهلي 1/0 على إنبي أمس الأحد ضمن الجولة 28.

وأحرز الأهلي اللقب 10 مرات في آخر 11 موسمًا، علمًا أن المسابقة توقفت موسمي 2011/2012 و2012/2013.

???? رسمياً: الأهلي بطل الدوري للمرة الـ ٤٠ في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي.#CHAMPI4ONS#YallaYaAhly pic.twitter.com/sqmiMFaXJB — Al Ahly SC (@AlAhly) ١٢ مارس، ٢٠١٨

وفيما يلي حقائق عن الأهلي الذي فاز بالدوري المصري:

تاريخ التأسيس: أبريل 1907

الرئيس: محمود الخطيب

المدرب: حسام البدري

عدد مرات الفوز بالدوري المصري: 40 مرة في 1949 و1950 و1951 و1953 و1954 و1956 و1957 و1958 و1959 و1961 و1962 و1975 و1976 و1977 و1979 و1980 و1981 و1982 و1985 و1986 و1987 و1989 و1994 و1995 و1996 و1997 و1998 و1999 و2000 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2014 و2016 و2017 و2018

عدد مرات الفوز بكأس مصر: 36 مرة في 1924 و1925 و1927 و1928 و1930 و1931 و1937 و1940 و1942 و1943 و1945 و1946 و1947 و1949 و1950 و1951 و1953 و1956 و1958 و1961 و1966 و1978 و1981 و1983 و1984 و1985 و1989 و1991 و1992 و1993 و1996 و2001 و2003 و2006 و2007 و2017.

عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا: 8 مرات في 1982 بالفوز في النهائي على لأشانتي كوتوكو الغاني و1987 بالفوز على الهلال السوداني و2001 بالفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي و2005 بالفوز على النجم الساحلي التونسي و2006 بالفوز على الصفاقسي التونسي و2008 بالفوز على كوتون سبور الكاميروني و2012 بالفوز على الترجي التونسي و2013 بالفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

عدد مرات الفوز بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكأس: 4 مرات في 1984 و1985 و1986 و1993.

عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الأفريقي: مرة واحدة في 2014.

عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأفريقية: 6 مرات في 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

عدد مرات الفوز بكأس السوبر المصرية: 10 مرات في 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017.

أكثر لاعبي الأهلي خوضًا للمباريات: حسام عاشور برصيد 472 مباراة منذ 2004 وحتى الآن.

أكثر لاعبي الأهلي تسجيلًا للأهداف في الدوري: حسام حسن برصيد 109 أهداف بين 1987 و2000.

أكثر المدربين إشرافًا على الفريق: المجري ناندور هيديكوتي بين 1971 و1980 والبرتغالي مانويل جوزيه موسم 2001/2002 ومن 2003 وحتى 2009 ومن يناير 2011 إلى يونيو 2012.

أكبر فوز للأهلي في الدوري: 8/0 بملعبه على الإسماعيلي في 1958.

أكبر هزيمة للأهلي في الدوري: 5/1 خارج ملعبه أمام الترسانة في 1962.

لم يهبط الأهلي مطلقًا من الدوري الممتاز منذ انطلاقه في 1948 ويشترك في هذا الإنجاز مع الزمالك.

أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب واحد في مباراة بالدوري الممتاز كان من نصيب صالح سليم رئيس الأهلي الراحل إذ أحرز 7 أهداف في الفوز 8/0 على الإسماعيلي في 1958.

سجل الأهلي أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري المصري وهو 69 هدفًا في موسم 1974/1975عندما كانت المسابقة مؤلفة من 18 فريقًا. وسجل هذا الموسم المكون أيضًا من 18 ناديًا 67 هدفًا قبل 6 جولات على النهاية.

حقق الأهلي أكبر نسبة انتصارات في الدوري الممتاز وبلغت 92.3% عندما فاز في 24 من بين 26 مباراة في موسم 2004/2005.

الأهلي صاحب أفضل مسيرة خالية من الهزائم في الدوري الممتاز عندما لعب 71 مباراة بين مايو 2004 ويناير 2007 دون أن يتعرض لأي خسارة.

حقق الأهلي رقمًا قياسيًا في عدد مرات الفوز المتتالي بالدوري الممتاز عندما نال اللقب 9 مرات بين موسمي 1948/1949 و1958/1959.

أنهى الأهلي مشواره في الدوري بدون هزيمة 7 مرات في 1975-1976 و1978-1979 و1985-1986 و1998-1999 و2004-2005 و2005-2006 و2016-2017.