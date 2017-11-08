4 أسباب تفسد رحيل “أشرف بن شرقي” إلى الأهلي المصري

رغم الأنباء التي تتردد بشأن تفاوض إدارة النادي الأهلي المصري مع اللاعب أشرف بن شرقي مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي ومنتخب أسود الأطلسي، إلا أن هذه المفاوضات تبدو في طريقها للفشل.

وتألق بن شرقي بشكل لافت في دوري أبطال أفريقيا مع الوداد، وسجل 5 أهداف وهو هداف الفريق بالبطولة القارية، كما ساهم بقوة في تتويج الفريق بلقب دوري الأبطال.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الأسباب التي تفسد انتقال بن شرقي أو “ديبالا المغرب” كما تلقبه جماهير الوداد إلى الأهلي.. في السطور التالية:

طموح بن شرقي.

يملك أشرف بن شرقي الطموح الكبير للرحيل إلى أوروبا وهو ما أكده وكيل أعماله كريم بلق، موضحاً أن اللاعب ينتظر الرحيل إلى أوروبا، ولا يفكر في الرحيل عن الوداد للأهلي.

وترددت أنباء قوية عن اهتمام نادي نيس الفرنسي بجانب بعض الأندية الإيطالية بالتعاقد مع “أشرف بن شرقي” هداف الوداد في دوري أبطال أفريقيا.

التجربة المغربية.

تواجه تجربة المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الحالي عائقاً أمام استقدام بن شرقي.

ورغم أن أزارو سجل 4 أهداف بدوري أبطال إفريقيا إلا أن اللاعب المغربي لم يُقنع جماهير الأهلي التي تهاجمه بضراوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتقد إهداره الفرص السهلة.

ويخشى جمهور الأهلي من سيناريو الفشل الذي يهدد تجربة “بن شرقي” رغم تألقه مع الوداد، فربما لا يلقى نفس النجاح مع الأهلي.

فترة الانتخابات.

تبقى فترة الانتخابات عائقاً قوياً أمام إتمام الصفقة، خاصة أن الأهلي ربما يشهد تغييرات إدارية وهو ما يغير الرؤية لدى إدارة كرة القدم.

وربما تنتهي فكرة رحيل أشرف بن شرقي للأهلي حال انتخاب مجلس جديد برئاسة محمود الخطيب.

مخاوف هبوط المستوى.

تدور مخاوف عديدة من مسألة هبوط مستوى أشرف بن شرقي مهاجم الوداد خاصة أن هناك تجارب سابقة للاعبين تألقوا بدوري الأبطال ولم يكملوا مسيرتهم في التألق.

وظهر خلال السنوات الماضية عدة لاعبين على رأسهم الزيمبابوي “خاما بيليات” مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، ومن قبله التنزاني علي ساماتا مهاجم مازيمبي الكونغولي.

ولم يستطع “بن شرقي” إثبات قدراته سوى بعد رحيل الثنائي الإفريقي الليبيري ويليام جيبور، وأيضاً الكونغولي فابريس أونداما.