تعرّف على حقيقة انتقال أشرف بن شرقي لاعب الوداد المغربي للدوري السعودي

نفى كريم بلق، وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقتراب موكله من اللعب لأحد الأندية السعودية، أو أي نادٍ عربي آخر.

وقال بلق في تصريحات لوسائل إعلام مغربية: “أشرف بن شرقي ليس للبيع حاليًا، لأنه على ذمة الوداد ولن يلعب في إفريقيا إلا لبطل المغرب، والوجهة المقبلة ستكون في أوروبا إذا وافق الوداد”.

وأضاف: “الآن بن شرقي مركز مع المنتخب المغربي، ثم بعد ذلك كأس العالم للأندية بالإمارات رفقة الوداد، ولا مجال للحديث عن رحيله حاليًا على الإطلاق”.

وقاد أشرف بن شرقي الوداد المغربي للفوز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي بالتعادل 1-1 في ذهاب المباراة النهائية، والفوز بهدف نظيف في العودة.

وكانت أنباء قد تحدثت عن رغبة ناديي النصر والأهلي السعوديين بضم اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة.