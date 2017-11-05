الأهلي المصري يشكو حكم مباراة الوداد.. ويستقر على بديل شريف إكرامي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، التقدم بشكوى رسمية ضد بكاري غاساما، حكم لقاء الفريق أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، في تصريحات صحفية: “الأهلي تعرض لظلم تحكيمي فادح في لقاء نهائي أفريقيا أمام الوداد، ولم يكن الحكم محايداً بالمرة، ومنع الأهلي من تحقيق الفوز”.

وأضاف طاهر: “الأهلي استقر على تقديم شكوى رسمية ضد الحكم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لن نصمت بعد الآن علي الظلم المتكرر للفريق في بطولة أفريقيا”.

وتابع: “لدينا أكثر من دافع لتقديم الشكوى، منها ما جرى في المباراة النهائية، والأخطاء الجسيمة والواضحة والتي ارتكبها الحكم، سواء بقرارات خاطئة، أو تعمد عدم احتساب الوقت الضائع، بعدما امتلأ الملعب بدخان حجب الرؤية، فتوقفت المباراة بضع دقائق، ولم يضفها الحكم للوقت الضائع، إلى جانب عدم اكتراثه بهذا الدخان الذي ملأ أرجاء الملعب، وعدم الالتفات لشكوى لاعبي الأهلي من ذلك”.

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وأكمل طاهر: “الأهلي واجه ظلماً تحكيمياً واضحاً في مبارياته الأفريقية الأخيرة؛ ما جعل الفريق في كل مباراة يواجه فريقًا ينافسه وحكمًا يظلمه، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا فيه السكوت، ولهذا يضطر الأهلي للتقدم بهذه الشكوى مرفقًا بها المستندات والصور والفيديوهات كافة؛ التي تؤكد هذه الحقوق المهدرة للأهلي”.

إلى ذلك، استقر النادي الأهلي على التخلص من شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، بسبب تدهور مستواه الفني منذ فترة طويلة، وتسببه في خروج الفريق من بطولة أفريقيا في 3 سنوات متتالية.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء لـ”إرم نيوز”: “هناك حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي من إكرامي واستقر النادي على التعاقد مع حارس مرمى في الفترة المقبلة”.

وأضاف المصدر: “الأهلي استقر على التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي، ومنتخب مصر الأول، خلال الفترة المقبلة ليكون الحارس الأساسي للفريق بداية من الموسم المقبل”.

وتابع: “الأهلي يرى أن عواد هو أفضل حارس في الدوري المصري حاليًا، وسيكون قادرًا على أن يحافظ على شباك الفريق خلال الموسم المقبل”.

وأردف: “الأهلي رصد مبلغ 6 ملايين جنيه للتعاقد مع عواد، في ظل عدم وجود حارس مرمى مناسب في النادي، ومن أجل إجبار مسؤولي الإسماعيلي على الموافقة على إنهاء الصفقة”.

يذكر أن الأهلي خسر بطولة أفريقيا مساء أمس أمام الوداد المغربي، وحمّلت جماهير الأحمر شريف إكرامي وخط الدفاع مسؤولية هدفي الوداد في لقائي الذهاب والعودة.