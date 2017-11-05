إشارة غامضة من “متعب” لحكم نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وموقف غريب لـ”البدري” (فيديو)

وجّه عماد متعب، مهاجم وقائد فريق الأهلي المصري، إشارة غامضة للحكم الجامبي بكاري غاساما، الذي أدار مباراة فريقه ضد مضيفه الوداد المغربي في جولة الإياب بالدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي خسرها بهدف نظيف.

ووقف متعب أمام الحكم ووجه إشارات غامضة له أمام الكاميرات، وسط حالة من الغضب من لاعبي الأهلي والجهاز الفني من الأداء التحكيمي.

ورفض حسام البدري، المدير الفني للأهلي، الصعود إلى منصة التتويج لاستلام ميدالية المركز الثاني غضبًا من الأداء التحكيمي.

واتهم البدري الحكم الجامبي بالتحيز ومنح اللقب لفريق الوداد البيضاوي، معتبرًا أن فريقه فقد اللقب لأمور خارجية وليس فنيًا.

وانسحب مدرب الأهلي من المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، إثر دخوله في مشادة مع صحفيين مغاربة، معتبرا أن أسئلتهم مستفزة، لكن الحسين عموتة، مدرب الوداد البيضاوي، قرر استمرار المؤتمر الصحفي وأجاب عن أسئلتهم.

كما اتهمت قناة الأهلي الحكام بمنح اللقب لفريق الوداد البيضاوي في تحليلها لما بعد اللقاء، مؤكدة أن لقاء الذهاب شهد -أيضًا- ظلمًا تحكيميًا من طرف الحكم الإثيوبي.

وحقق الوداد البيضاوي المغربي، لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي المصري 2-1 بمجموع اللقاءين.

واللقب هو السادس للأندية المغربية بعد ألقاب الجيش الملكي 1985 والرجاء البيضاوي 1989 و1997 و1999 والوداد البيضاوي 1992 و2017 .

وتتصدر مصر لائحة المتوجين باللقب بمجموع 14 لقبًا؛ منها 8 للأهلي و5 للزمالك وواحد للإسماعيلي متبوعة بكل من المغرب والكونغو الديمقراطية بـ6 ألقاب.

وحققت أندية الجزائر والكاميرون 5 ألقاب فيما حققت الأندية التونسية 4 ألقاب.

ومن أصل 53 نسخة حققت الأندية العربية 29 لقبًا؛ بواقع 14 لمصر و6 للمغرب و5 للجزائر و4 لتونس مقابل 24 لقبًا لبقية أندية القارة الأفريقية؛ ما يؤكد السيطرة العربية على المسابقة.

ومنذ تسمية المسابقة بدوري أبطال أفريقيا بداية من سنة 1997 حققت الأندية العربية اللقب 13 مرة من أصل 21 نسخة.

وتتصدر أندية غانا قائمة الخاسرين بـ8 نهائيات متبوعة بتونس بـ7 نهائيات ومصر والكونغو الديمقراطية بـ6 نهائيات.