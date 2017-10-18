وكيل اللاعبين: عماد متعب سيرحل عن الأهلي المصري.. وحسام غالي لن يعتذر لهيكتور كوبر

حسم نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، موقف اللاعب بعد الأنباء التي ترددت عن رغبته في العودة لمصر كإعارة بسبب عدم مشاركته مع فريقه بشكل أساسي للموسم الثاني على التوالي.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: “كنا نرغب في أن يرحل رمضان صبحي عن ستوك سيتي على سبيل الإعارة في يناير المقبل بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي”.

وأضاف: “اقترحت على إدارة ستوك إعارته في يناير للأهلي أو أي نادِ في أوروبا ،لكنهم رفضوا وتمسكوا باللاعب ،وقاموا بتمديد عقده”.

وتابع شوقي: “رمضان أصبح الآن لاعبًا تكتيكيًا بدرجة كبيرة أكثر من البحث عن مصلحته كلاعب”، مشيرًا إلى أن عقلية اللاعب تغيرت وأصبح يلتزم بالتعليمات التي تمنح له من مدربه في ستوك سيتي، وقد يؤثر هذا الأمر عليه ،ويظهر بمستوى فني أقل من الماضي”.

وأوضح: “رمضان يحتاج لموازنة الأمور بين تنفيذ التكتيك والنظر لنفسه ومهاراته بعض الشيء ،لقد لعب في الموسم الماضي 17 مباراة، وكنا نتوقع أن يشارك بشكل أكبر هذا الموسم ،وما زال الموسم في البداية”.

وعن مصير عماد متعب، مهاجم الأهلي، قال شوقي: “متعب هدفه المشاركة مع الأهلي من أجل التواجد مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم بروسيا 2018”.

وأوضح: “أفضل بوابة لعودة متعب للمنتخب هو النادي الأهلي، ولكن يبقى السؤال الوحيد هل سيساعد حسام البدري، المدير الفني، عماد متعب في تحقيق رغبته باللعب في كأس العالم”.

وأكمل شوقي: “إذا كان البدري سيساعد متعب على إثبات وجوده والعودة للمنتخب سيبقى عماد في الأهلي، لكن لو ظل وضع متعب الحالي، بالتأكيد سيبحث عن فرصة خارجية في يناير “.

وتابع: “المسألة ليست لها علاقة بالعروض الخارجية، بل بالمدربين، الأمر كله يتعلق بمساعدة البدري للاعب، بالتأكيد متعب يريد البقاء في الأهلي لكن الأجواء الحالية لا تساعده على العودة للمنتخب”.

وأكد شوقي: “أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لنادي وادي دجلة، تحدث معي في العام الماضي وطلب ضم متعب، لكن عماد رفض الأمر وأكد لي على رغبته في البقاء بالأهلي، لكن الوضع تغيير الآن”.

وعن إمكانية اعتذار حسام غالي، لهيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، أبرز: “يطالبون غالي بالاعتذار، ولكن على ماذا يعتذر؟ من المستحيل أن يعتذر اللاعب وهو لم يخطئ في أي شخص”.

وأوضح: “غالي تربى في الأهلي وشخصيته تعرف التفريق بين الخطأ والصح، حسام لن يعتذر إلا إذا كان قد أخطأ ،حتى لو كان اعتذاره سيعيده للمنتخب للمشاركة في كأس العالم”.

وبسؤاله عن عودة أحمد المحمدي لمصر، قال شوقي: “المحمدي مستمر في إنجلترا حتى الاعتزال ،ولن ينتقل للأهلي أو الزمالك”.