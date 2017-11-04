مباراة الأهلي والوداد.. قناة إسرائيلية تعلن إذاعة المباراة

أعلنت القناة الخامسة الرياضية الإسرائيلية إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري ضد مضيفه الوداد المغربي، مساء اليوم السبت، في ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت القناة في بيان رسمي، السبت، أكدت خلالها إذاعة القناة مباشرة للجماهير الإسرائيلية موضحة أن اللقاء النهائي بين الفريقين المصري والمغربي سيكون حاسماً لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت أن الأهلي يسعى لاستعادة اللقب القاري بعد غياب 4 أعوام كما أن الوداد يأمل أيضاً حصد البطولة بعد صيام طويل منذ عام 1992.

ويملك حق نقل القناة رسميًا قناة “بي إن سبورتس” الرياضية والتي تذيعها بتعليق المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى، والمغربي جواد بدة على القناة الصوتية الثانية بشكل حصري، في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الأهلي يحتاج للتعادل بأكثر من هدف أو الفوز بأي نتيجة للتتويج بالبطولة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه.