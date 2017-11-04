مباراة الأهلي والوداد.. كيف تدور معركة البدري وعموتة في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لمتابعة لقاء الأهلي المصري ومضيفه الوداد المغربي، في جولة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وهو ما يضفي أجواء حماسية على مباراة الإياب، التي تبدو حاسمة، حيث يكفي الوداد التعادل دون أهداف، وبالطبع الفوز بأي نتيجة، كما أن الأهلي يسعى للفوز؛ لحسم اللقب أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1.

وشهد لقاء الذهاب صراعاً تكتيكياً مثيراً بين حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، والحسين عموتة، المدير الفني لفريق الوداد، وهو ما ينذر بصراع أكثر سخونة في لقاء الإياب.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصراع التكتيكي، بين البدري وعموتة.

مباراة الوداد والأهلي.. حسام البدري: لا أخشى جماهير الوداد وأثق في العودة بالكأس من الدار البيضاء https://t.co/J7TFrqQTNR pic.twitter.com/WKQUvJY3wm — إرم سبورت (@EremSports) November 3, 2017

خطة متشابهة

يعتمد الثنائي عموتة والبدري على خطة وطريقة لعب متشابهة 4-2-3-1، وكلاهما يملك أسلوباً تكتيكياً يعتمد على الانضباط التكتيكي، والسيطرة على وسط الملعب.

وتبدو خبرات البدري أكبر داخل قارة أفريقيا؛ نتيجة مشواره الطويل مع الأهلي المصري، بجانب المريخ السوداني، وأهلي طرابلس الليبي، وخاصة أنه حقق اللقب الأفريقي عام 2012، بينما يملك عموتة خبرات مميزة؛ نتيجة عمله في نادي السد القطري لسنوات، بجانب حصده بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2010 مع الفتح الرباطي.

غيابات مؤثرة

يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة في لقاء الإياب أمام الوداد، خاصة بعد تأكد غياب اللاعب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، بسبب الإصابة، وهو عنصر مؤثر؛ نظراً لأنه من أهم مفاتيح لعب الأهلي، وتألق في الفترة الأخيرة.

ويفتقد الأهلي خدمات اللاعب حسام عاشور، دينامو وسط الملعب، بجانب الموهوب صالح جمعة، صانع الألعاب المميز، وهو أمر يمثل أزمة للبدري.

ويعاني الوداد غياب أبرز لاعبيه، محمد أوناجم صانع الألعاب، والذي صنع 5 أهداف، ويعد أحد أفضل المواهب في بطولة دوري الأبطال.

بن شرقي الأخطر

يراهن عموتة على تألق مهاجمه المتميز أشرف بن شرقي، الذي سجل 5 أهداف مع فريقه الوداد بالبطولة الأفريقية، وقدم مستويات رائعة.

ويأمل عموتة خلال مباراة الأهلي، استمرار الضغط على دفاع الفريق المصري المهزوز، من خلال تحركات بن شرقي، رغم غياب أوناجم.

وتبدو قوة خطة عموتة في مثلث الوسط : صلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش ووليد الكرتي؛ من أجل التحكم في إيقاع اللقاء.

وقال أسامة عرابي، المدرب العام السابق للأهلي، لـ”إرم نيوز” : إن عموتة مدرب تكتيكي، ويقرأ المباريات، موضحاً أنه يلعب بطريقة منضبطة، ويميل للدفاع.

وأوضح أن الوداد لن يغامر بالهجوم في لقاء الإياب، ويعتمد على تحركات بن شرقي الخطيرة، مؤكداً أن الوداد يملك مدافعاً مميزاً، وهو يوسف رابح، وصاحب خبرات طويلة.

أزارو وأغاي

ويعتمد الأهلي على الدويتو الهجومي المرعب، بقيادة المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أغاي لاعبي الفريق.

وسجل الأهلي في مبارياته الأخيرة بدوري الأبطال، وتألق بشكل لافت، وهو الأمر الذي يعكسه تسجيل 20 هدفاً في 12 مباراة بدوري الأبطال.

ويراهن حسام البدري على تمريرات عبد الله السعيد، صانع الألعاب الموهوب، بجانب تحركات مؤمن زكريا وأغاي، ولكنه يخشى في الوقت ذاته، الأزمة الدفاعية.

وأكد عرابي أن الأهلي سيواجه أزمة في توفير البديل خلال اللقاء، موضحاً أن الأفضل الاحتفاظ بالنيجيري أغاي في مقاعد البدلاء، والبدء بأحمد حمودي.