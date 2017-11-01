نهائي دوري أبطال أفريقيا.. نفاد تذاكر مباراة الوداد والأهلي (صورة)

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، نفاد البطاقات المخصصة لمباراة الإياب ضمن الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري، وذلك بعد ساعات فقط من طرحها.

وكثفت قوات الأمن المغربية استعداداتها للمباراة التي تقام السبت، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وسط إقبال كثيف على شراء البطاقات منذ صباح اليوم.

وبعد ظهر الأربعاء، أعلن الاتحاد أن المباراة “ستجرى بشبابيك مغلقة، بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها سواء بنقاط البيع المعتمدة رسمياً أو إلكترونياً”، مشيراً إلى أن عددها بلغ 45800 تذكرة.

وشهدت نقاط البيع ازدحاماً كثيفاً وصل حد التدافع، بحسب ما نشرت وسائل إعلام مغربية.

وأورد موقع هسبرس الإلكتروني أنه “بعد أن كان من المقرر وضع تذاكر المباراة في 4 نقاط للبيع من أجل تقليص حجم الضغط الجماهيري وتفادي مشكل الازدحام، فوجئت الجماهير الودادية مساء أمس بخبر تقليص عدد النقاط لتصبح نقطة واحدة” في ملعب محمد الخامس، إضافة إلى نقطة أخرى في ملعب محمد بن جلون للمشجعين الذين ابتاعوا التذاكر إلكترونياً.

ونشر الموقع شريطاً مصوراً يظهر آلاف الأشخاص ينتظرون في طوابير أو يقفون خلف حواجز من الحديد، بينما قام العديد منهم بتسلق أسوار في محيط نقطة البيع، أو حاولوا عبور حواجز الحديد، ما دفع عناصر أمن مزودين بأدوات لمكافحة الشغب، لإرجاعهم.

واشار الموقع إلى أن المشجعين “انتظروا منذ ساعات الصباح للحصول على التذاكر” لحضور المباراة التي يأمل فيها الوداد إحراز لقب المسابقة القارية الأبرز بعد انتظار دام 25 عاماً.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الدار البيضاء تشهد استعدادات أمنية مكثفة تحضيراً لاستضافة إياب الدور النهائي، مشيرة إلى أن السلطات تعتزم نشر عشرة آلاف عنصر أمن، وفرض حماية مشددة على المدعوين البارزين ولاعبي الأهلي والمشجعين الذين يتوقع حضورهم.

وتقام مباراة الإياب الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (وتوقيت غرينيتش)، علماً أن مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية، انتهت بالتعادل 1-1.

وكان النادي الأهلي ألغى الثلاثاء الحصة التدريبية الأخيرة له قبل سفره إلى المغرب، بعد حضور آلاف المشجعين إلى ملعب “مختار التتش” في القاهرة لمؤازرة الفريق الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال الأفريقي، والبالغ ثمانية ألقاب حاليًا.