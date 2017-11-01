صدمة جديدة للأهلي المصري قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يعيش الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري ،أزمة جديدة ،قبل مواجهة نادي الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “محمد نجيب فشل في استكمال مران الفريق، صباح اليوم الأربعاء، بسبب التعرض للإصابة في العضلة الضامة ،عقب دقائق قليلة من المشاركة في المران”.

وأضاف محمود: “من الصعب أن يشارك نجيب في لقاء الوداد المغربي، وسيخضع اللاعب لكشف طبي ،خلال الساعات المقبلة ؛لتحديد موقفه النهائي”.

وأضاف: “انتظم وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية”.

واشتكى سليمان ،خلال مباراة الوداد الأخيرة، من تقلصات في عضلات الظهر ؛قبل أن يؤدي تدريبات تأهيل ،خلال اليومين الماضيين.

ويعاني النادي الأهلي من عدة غيابات في لقاء الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل إصابة حسام عاشور وعلي معلول وصالح جمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي ،في إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا المحدد لها السبت المقبل.