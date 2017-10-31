الأهلي المصري يلغي مرانه بعد اقتحام الجماهير الملعب وإصابات بين المشجعين (صور وفيديو)

شهد مران النادي الأهلي المصري، عصر اليوم الثلاثاء، حضورا جماهيريا كبيرا جدا استعدادا لخوض لقاء الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث توافد الآلاف من جماهير النادي الأهلي على استاد مختار التتش بالجزيرة لمساندة الفريق بعد التعادل في برج العرب بنتيجة 1/1 وتعقد موقف الفريق في لقاء العودة.

وتدافعت جماهير الأهلي مما أدى لإصابات بين عدد من الجماهير ما بين كسور وجروح، في ظل محاولة البعض القفز من فوق سور الملعب، وتم إسعاف البعض من جانب سيارات الإسعاف والجهاز الطبي بفريق الكرة.

وزحف عدد كبير من الجماهير الحمراء نحو المدرج الشرقي لملعب التتش بالأهلي، وتم إخطار محافظ القاهرة ووزير الداخلية من قبل القيادات الأمنية الموجودة في محيط النادي، خاصة وأن العدد المتواجد في النادي أكبر بكثير من العدد المسموح به، خاصة في المدرج التتش الذي زحف إليه الجمهور بالآلاف بعد امتلاء المدرب الجديد.

وقام عدد من الجماهير باقتحام أرضية الملعب بسبب زيادة العدد بشكل كبير في المدرجات مما قد يؤدي إلى وفيات بين الجماهير.

#ملاعب_ONsport – متابعة لأخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الوداد قبل السفر للمغرب#ONSPORT pic.twitter.com/NQqCF5RpyP — ON Sport (@ONsportEg) October 31, 2017

وقرر حسام البدري، المدير الفني، إلغاء مران الفريق بسبب الأعداد الكبيرة التي حضرت لاستاد التتش وتكدست بالمنطقة المحيطة بالاستاد.

وجاء قرار البدري للحفاظ على النظام وعلى سلامة اللاعبين والجماهير، بعد التدفق الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات وأرضية الملعب.