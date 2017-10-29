قرار تحفيزي من إدارة النادي الأهلي المصري قبل مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة المهندس محمود طاهر فتح أبواب ملعب مختار التتش للحضور الجماهيري لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت المقبل في إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال اللواء شيرين شمس مدير النادي الأهلي في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن المدير الفني حسام البدري طلب من الإدارة فتح الأبواب للجماهير لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على حساب الوداد في لقاء الإياب وحسم اللقب بعد التعادل ذهابًا في برج العرب بهدف لكل منهما أمس السبت.

وأضاف: “خاطبنا الأمن من أجل إبلاغهم بتأمين المران الذي سيقام بحضور جماهيري ونتمنى من جماهيرنا الظهور بمشهد رائع مثلمًا حدث من قبل في أكثر من مناسبة”.

ويأمل الجهاز الفني تكرار سيناريو لقاء الترجي التونسي في دور الثمانية بدوري الأبطال خاصة أن الفريق تعادل ذهابًا في برج العرب بنتيجة 2-2 ثم فاز في تونس بنتيجة 2-1 ليصعد لدور الأربعة بعد فتح الأبواب أمام الجماهير.