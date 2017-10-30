تقارير.. محمد أوناجم يغيب رسميًا عن مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أشارت تقارير إعلامية مغربية إلى أن محمد أوناجم، لاعب فريق الوداد المغربي، سيغيب عن مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي المصري.

وتعرض “أوناجم” للإصابة في مباراة الذهاب ،واضطر حسين عموتة، المدير الفني للوداد، إلى استبداله والدفع بعبد العظيم خضروف في الدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.

وحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن إصابة محمد أوناجم ،ستبعده عن الملاعب لمدة 25 يومًا، وهو ما يعني تأكد استبعاده من حسابات “عموتة” في مباراة الإياب.

Suite à sa blessure Mohamed Ounajem grand absent du Wydad face à Alahly samedi.Le médecin du WAC lui prescrit un repos de 25 jours. pic.twitter.com/6l9g3P5Cpf — Arryadia (@arryadiatv) October 30, 2017

ويُعاني محمد أوناجم، من التواء على مستوى الكاحل، وخضع اللاعب لكشوفات طبية دقيقة بالرنين المغناطيسي، لتقدير خطورة إصابته، والتي أشارت إلى ابتعاده عن اللقاء المقبل.

وسيحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس ،في تمام العاشرة مساء السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في برج العرب ،يوم السبت الماضي، ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة ؛من أجل حسم لقبه التاسع، بينما يحتاج الوداد إلى التعادل السلبي فقط ؛من أجل رفع كأس دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.