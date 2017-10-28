هل يغيب محمد أوناجم عن مباراة الوداد والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

سادت حالة من القلق بين جماهير الوداد البيضاوي المغربي رغم خروج فريقهم متعادلا 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، بعد إصابة نجم الفريق محمد أوناجم وخروجه في الدقيقة 27 من اللقاء، حيث عوضه عبد العظيم خضروف.

ويعد الدولي المغربي أوناجم من أخطر عناصر فريق الوداد البيضاوي المغربي، وكان وراء تمريرة هدف التعادل الذي سجله بن الشرقي، وهو ما يعطي أهمية لحضوره في لقاء الإياب بالنسبة لجماهير الفريق المغربي التي تحلم باللقب الأفريقي.

وأكد محمد أوناجم في تصريحات للصحافة بعد اللقاء، أن إصابته لا تدعو للقلق وسيكون حاضرا في لقاء الإياب الذي يجرى بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، السبت المقبل.

من جهة أخرى، تلقى الوداد البيضاوي دفعة قوية حيث لم يتلق أي من لاعبيه الستة المهددين بالغياب عن لقاء الإياب بسبب التوقيف أي إنذار في لقاء الذهاب، وكانت الإنذارات من نصيب الحارس زهير العروبي والسعيدي وكلاهما لا يتوفران على إنذارات سابقة.

ويكفي الوداد التعادل على أرضه بدون أهداف في الدار البيضاء يوم السبت المقبل من أجل التتويج باللقب لأول مرة منذ 1992 والمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات هذا العام.

والتقى الفريقان في دور المجموعات بالبطولة الجارية وفاز كل فريق على أرضه بنتيجة 2-صفر وتصدر الوداد المجموعة وجاء الأهلي في المركز الثاني.

ورغم أن الوداد يبدو الأقرب لإحراز اللقب فإن الأهلي سبق له أكثر من مرة تعويض التعادل على أرضه عن طريق الفوز خارج أرضه وحدث ذلك في نهائي 2012 عندما تعادل مع الترجي التونسي 1-1 قبل أن يفوز خارج أرضه 2-1 تحت قيادة المدرب الحالي حسام البدري.