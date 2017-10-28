مباراة الأهلي والوداد.. تقدم مبكر للفريق الأحمر في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

وضع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصري، فريقه في المقدمة بهدف مبكر في شباك الوداد المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، فقد استقبل مؤمن زكريا تمريرة من عبدالله السعيد ليسجلها مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الشباك المغربية.

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول اول الاهلي رااااااااااائع pic.twitter.com/4PqKUMf1fO — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) October 28, 2017

ويستضيف الأهلي فريق الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب، وانطلقت المباراة وسط حضور أكثر من 50 ألف متفرج من مشجعي المارد الأحمر، الذي يبحث عن لقبه التاسع في دوري الأبطال.

وتُقام مباراة العودة بين الأهلي والوداد في المغرب يوم 4 نوفمبر المقبل.