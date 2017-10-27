هل تستجيب beinsports لضغوط جماهير النادي الأهلي المصري بخصوص أحمد الطيب؟ ‎

طالبت جماهير النادي الأهلي المصري، قنوات “beinsports” بعدم إسناد مهمة تعليق مباراة الأهلي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا، للمعلق أحمد الطيب.

وفي تدوينات وتغريدات منفصلة، طالبت جماهير الأهلي شبكة beinsports بإبعاد الطيب عن مباراة الفريق غدًا السبت، بسبب انتماء المعلق لنادي الزمالك الغريم التقليدي –على حد زعمهم-، بالإضافة إلى المشاكل التي تم افتعالها مع جماهير الفريق الأحمر.

وكانت أزمة قد نشبت في الموسم الماضي بين أحمد الطيب وجماهير الأهلي، بعد تهكمه على مشجعي الفريق، وقوله بأن كبار نجوم الطرب يشجعون الزمالك، والمطربين الشعبيين يشجعون الأهلي.

وليست هذه هي الأزمة فحسب، فالطيب عقب مشاجرته مع الإعلامي أحمد شوبير على الهواء، أصبح دائم الهجوم على الأهلي عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أحدث فجوة بينه وبين جماهير الأحمر.

وأسندت إدارة قنوات ” beinsport” الرياضية مهمة التعليق على المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي إلى المعلق المصري أحمد الطيب، على القناة الصوتية الأولى، والمغربي جواد بدة على القناة الصوتية الثانية.

وخرجت بعض أصوات من داخل الجماهير لتؤكد بأنها ستقوم بالاستماع إلى المعلق المغربي جواد بدة على القناة الصوتية الثانية، بدلًا من الاستماع إلى صوت الطيب.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد في السابعة مساء غد السبت على ملعب “برج العرب” بمدينة الإسكندرية، في مواجهة عربية خالصة بذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وتأتي مطالبة جماهير الأهلي بإبعاد الطيب عن التعليق لفريقها، في الوقت الذي عاد فيه للتعليق، من خلال مباراة تشيلسي وروما بدوري أبطال أوروبا، ونال إشادة جماهيرية كبيرة من مختلف مشجعي الوطن العربي.

وفي أول رد فعل على هذه المطالبات قال الطيب عبر بيان رسمي نشره بصفحته على “فيس بوك”: التعليق الرياضي مهنة محترمة والأهلي ناد محترم و كلاهما ليسا طرفاً في صراعات ضعاف النفوس ومحترفي التعصُّب وهواة زرع و نشر الفتنة ومرضى الغيرة المهنيّة — و فوق كل ذلك نحن بلد و وطن عظيم بحجم وقيمة ومكانة مصر”.

وأضاف الطيب عبر بيانه: “بإذن الله بحكم وطنيتي ومصريتي التي اشرف بها – أتمنى الفوز للأهلي و فرحة جماهيره الكبيرة في كل مكان – و انا ( اعلق ) غداً بإذن الله على قنوات بي ان سبورت في ذهاب نهائي ابطال افريقيا امام شقيقة الوداد المغربي بنتيجة مطمئنة مع احترام و تقدير قيمة المنافس و جماهيره — و ذلك قبل لقاء العودة. السبت القادم و تحقيق النجمة ال 9 ان شاء الله – باختصار و بدون مزايدات – نادى / التيتش و صالح سليم و طه اسماعيل و توتو و الخطيب و طاهر ابوزيد و حسام حسن و الحضري و أبو تريكة و 72 شهيد في حب الكيان — في غنى عن مؤازرة المنتفعين و المزورين بإذن الله فوز في المقص”.