البدري: جاهزون للوداد ولقب دوري الأبطال سيحسم في المغرب

أكد حسام البدري مدرب الأهلي المصري، أن لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لن يُحسم سوى في مباراة العودة أمام الوداد البيضاوي المغربي في الرابع من نوفمبر.

ويستضيف الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ 8 مرات، الوداد، اليوم السبت، في استاد برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية الساحلية، في ذهاب الدور النهائي قبل أن يلعب في الدار البيضاء بعدها بأسبوع.

وبلغ الأهلي الدور النهائي لأول مرة منذ 2013 بعد تفوقه 7/4 على النجم الساحلي التونسي في النتيجة الإجمالية بقبل النهائي، بينما تغلب الوداد على اتحاد العاصمة الجزائري 3/1 في مجموع المباراتين.

وسبق والتقى الفريقان في دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة، وفاز كل منهما على أرضه 2/0.

وقال البدري خلال مؤتمر صحفي: “الفائز باللقب لن يتحدد في مباراة يوم غدٍ التي ستكون بمثابة الشوط الأول، واللقب سيحسم في مباراة الإياب بالمغرب، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة يوم غدٍ، والمواجهة ستكون غاية في القوة، لأنها تجمع بين فريقين تمكنا من الوصول إلى النهائي”.

وأضاف:”درسنا الوداد جيدًا، خاصة أن الفريقين سبق والتقيا في دور المجموعات بالنسخة الحالية، ونحن جاهزون لكافة السيناريوهات”.

وسيسعى البدري للتغلب على مشاكله الخاصة، حيث ترقد ابنته حاليًا في مستشفى في كندا بعد تعرضها لحادث سير، ولن يتمكن من متابعة حالتها الصحية بسبب انشغاله بالمباراة.

وسيشارك الفائز بالبطولة بكأس العالم للأندية في أبوظبي نهاية العام الحالي.