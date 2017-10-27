مباراة الأهلي والوداد.. تعرّف على إحصائيات مواجهات الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والوداد.. تعرّف على إحصائيات مواجهات الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: فريق التحرير

يتطلع الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مواجهة عربية خالصة بذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية، غدًا السبت.

والتقى الفريقان في دور المجموعات بالبطولة الجارية، وفاز كل فريق على أرضه بنتيجة 2-صفر وتصدر الوداد المجموعة وجاء الأهلي في المركز الثاني.

وفيما يلي تاريخ المواجهات بين الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا:

مرحلة المجموعتين موسم 2011 (المجموعة الأولى):

الأهلي – الوداد 3-3

الوداد – الأهلي 1-1

مرحلة المجموعتين موسم 2016 (المجموعة الأولى):

الأهلي – الوداد 0-0

الوداد – الأهلي 0-1

دور المجموعات البطولة الحالية (المجموعة الرابعة):

الأهلي – الوداد 2-0

الوداد – الأهلي 2-0

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