مباراة الأهلي والوداد.. تعرّف على إحصائيات مواجهات الفريقين قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يتطلع الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي للاقتراب خطوة مهمة نحو التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في مواجهة عربية خالصة بذهاب الدور النهائي للمسابقة القارية، غدًا السبت.

والتقى الفريقان في دور المجموعات بالبطولة الجارية، وفاز كل فريق على أرضه بنتيجة 2-صفر وتصدر الوداد المجموعة وجاء الأهلي في المركز الثاني.

تعرّف على إحصائيات مواجهتي الأهلي المصري والوداد المغربي في دور المجموعات من النسخة الحالية .. من يتفوق في النهائي؟#TotalCAFCL pic.twitter.com/zAEsYcLeTm — CAF – عربي (@caf_online_AR) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وفيما يلي تاريخ المواجهات بين الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا:

مرحلة المجموعتين موسم 2011 (المجموعة الأولى):

الأهلي – الوداد 3-3

الوداد – الأهلي 1-1

مرحلة المجموعتين موسم 2016 (المجموعة الأولى):

الأهلي – الوداد 0-0

الوداد – الأهلي 0-1

دور المجموعات البطولة الحالية (المجموعة الرابعة):

الأهلي – الوداد 2-0

الوداد – الأهلي 2-0