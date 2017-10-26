نهائي دوري أبطال أفريقيا.. مدرب الوداد يحذر لاعبيه من التأثر بمشجعي النادي الأهلي

حذر الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي المغربي لاعبي فريقه من التأثر بالحضور المنتظر من الآلاف من مشجعي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد غد السبت.

وقال عموتة للصحفيين بعد وصول بعثة الوداد أمس الأربعاء “الأهلي قوته في جمهوره بصرف النظر عن الإمكانيات الفنية العالية للاعبين”.

ووافق الأمن على حضور 60 ألف متفرج ويواصل الأهلي محاولاته لزيادة عشرة آلاف متفرج في استاد برج عرب على مشارف مدينة الإسكندرية.

وتابع عموتة “طالبت لاعبي فريقي قبل الحضور إلى هنا بعدم الالتفات إلى الجماهير خاصة وأن تلك الجماهير كان لها الأثر الفعال في الفوز الكبير للأهلي على النجم الساحلي”.

واستفاد الأهلي بالفعل من دعم الآلاف وفاز 6-2 على النجم الساحلي في إياب الدور قبل النهائي ليعوض خسارته ذهابا 2-1 في تونس.

وأكد عموتة أن الوداد سيخوض المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب أمين العطوشي بسبب الإيقاف عقب طرده أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب قبل النهائي.

والتقى الفريقان في دور المجموعات بالبطولة الجارية وفاز كل فريق على أرضه بنتيجة 2-صفر وتصدر الوداد المجموعة وجاء الأهلي في المركز الثاني.