الوداد المغربي يتخطى اتحاد العاصمة ويصل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحرز أشرف بنشرقي هدفين ليقود الوداد المغربي للفوز 3-1 على اتحاد العاصمة الجزائري والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.

وتفوق الوداد 3-1 في النتيجة الاجمالية بعد تعادله دون أهداف مع منافسه الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي الشهر الماضي.

وسينتظر الوداد الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأهلي المصري البطل ثماني مرات والنجم الساحلي التونسي. وفاز النجم 1-صفر في الذهاب في سوسة.