الوداد المغربي يتخطى اتحاد العاصمة ويصل نهائي دوري أبطال أفريقيا

أحرز أشرف بنشرقي هدفين ليقود الوداد المغربي للفوز 3-1 على اتحاد العاصمة الجزائري والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت.
وتفوق الوداد 3-1 في النتيجة الاجمالية بعد تعادله دون أهداف مع منافسه الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي الشهر الماضي.
⚽️ الكارتي يفتتح التسجيل للفريق المغربي ويشعل المدرجات! #الوداد 1 ✖️ #اتحاد_الجزائر 0. #CAFCL pic.twitter.com/QXgJTcnFd6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 21, 2017
وسينتظر الوداد الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين الأهلي المصري البطل ثماني مرات والنجم الساحلي التونسي. وفاز النجم 1-صفر في الذهاب في سوسة.