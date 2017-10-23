تأجيل 3 مباريات للأهلي بالدوري المصري بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، اليوم الاثنين، تأجيل 3 مباريات للأهلي حتى الرابع من تشرين الثان/نوفمبر المقبل، بعد تأهل الفريق لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الوداد البيضاوي المغربي.

واكتسح الأهلي ضيفه النجم الساحلي التونسي بستة أهداف مقابل هدفين في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليصعد لمواجهة الوداد في النهائي، عقب فوزه 7 / 4 على الفريق التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي حال فشله في بلوغ النهائي مع الأسيوطي، يوم الخميس المقبل، في المرحلة السابعة للدوري، ثم يخوض مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة أمام مصر المقاصة يوم الاثنين المقبل، وأخيرا النصر في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في المرحلة الثامنة للمسابقة المحلية.

وتأجلت المباريات الثلاث بعد تأهل الأهلي، حيث يلاقي الوداد في مباراة الذهاب أحد أيام الجمعة أو السبت أو الأحد المقبلة بمصر، في حين يقام لقاء الإياب بالمغرب أحد أيام 3 أو 4 أو 5 من الشهر المقبل.

من جانبه، أبدى عماد متعب، مهاجم الفريق، سعادته البالغة بفوز فريقه التاريخي على النجم الساحلي التونسي.

ونفى متعب، في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة، وجود أي خلافات أو مشاكل بينه وبين حسام البدري، مدرب الأهلي، مشددا على احترامه الكامل له وأن الأمر لا يتعدى كونه اختلافا في وجهات النظر.

وقال المهاجم المخضرم: “أحترم وجهة نظر البدري كثيراً، لكنني أريد المشاركة وجلوسي لوقت طويل على مقاعد البدلاء يشعرني بالضيق، فما زال لدي الكثير لأقدمه داخل المستطيل الأخضر” .

وشهدت الفترة الماضية نشوب أزمة بين متعب والبدري، بسبب تذمر اللاعب من جلوسه على مقاعد البدلاء خلال إحدى المباريات ببطولة الدوري المصري.

وأشاد متعب بمستوى زميله المهاجم المغربي وليد أزارو، الذي تقمص دور البطل في اللقاء بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، مشددا على أنه لاعب رائع ويمتلك مقومات ومهارات رائعة لم تظهر بعد.

وأكد المهاجم المخضرم صعوبة مواجهة الوداد المغربي في النهائي، مضيفا أن كل فرد داخل الفريق يسعى بقوة للتتويج دون النظر للمنافس وحجمه.

واختتم متعب تصريحاته موجها الشكر لجماهير القلعة الحمراء على مساندتها له دائما وللفريق الأحمر، حتى في أصعب الظروف، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس غريبا على جماهير ناديه الوفية والعريضة.