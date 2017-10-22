الأهلي المصري يُسقط النجم الساحلي بسداسية تاريخية ويصعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

واصل النادي الأهلي المصري حملته نحو استعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما صعد إلى نهائي المسابقة القارية عن جدارة واستحقاق، عقب فوزه التاريخي 6 / 2 على ضيفه النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأحد.

ونجح الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، في تعويض خسارته 1 / 2 أمام النجم في مباراة الذهاب، التي جرت بمدينة سوسة التونسية في الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري، ليفوز 7 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويتأهل إلى نهائي المسابقة للمرة الحادية عشرة في مسيرته الحافلة.

وضرب الأهلي، الذي يبحث عن لقبه الأفريقي الأول منذ العام 2013، موعدًا ناريًا في نهائي البطولة مع الوداد البيضاوي المغربي، بطل المسابقة العام 1992، الذي اجتاز عقبة اتحاد الجزائر في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وكان الفريقان قد سبق لهما أن التقيا في النسخة الحالية للبطولة خلال مرحلة المجموعات، حيث فاز الأهلي 2 / صفر في الإسكندرية، فيما ردَّ الوداد اعتباره سريعًا، بعدما تغلب على الفريق المصري بنفس النتيجة في بالمغرب.

وتقدّم الأهلي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه التونسي الدولي على معلول في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف المهاجم المغربي وليد أزارو ثلاثة أهداف للفريق المصري في الدقائق 23 و40 و48.

⚽️ وليد أزارو يضيف الثالث بفضل مرتدة مثالية ومجهود رائع من علي معلول! #الأهلي 3 ✖️ #النجم_الساحلي 0. #CAFCL pic.twitter.com/xjXxhrDLcB — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وقلّص النجم الفارق بتسجيله هدفًا عن طريق رامي البدوي في الدقيقة 51، قبل أن يسجل حمدي النقاز لاعب النجم هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58، فيما اختتم رامي ربيعة مهرجان الأهداف لفريق القرن بتسجيله الهدف السادس للأهلي في الدقيقة 63، قبل أن يحرز إيهاب المساكني الهدف الثاني للنجم في الدقيقة 90.

وثأر الأهلي من خسارته التاريخية 1 / 3 أمام النجم في نهائي نسخة البطولة العام 2007 أمام 80 ألف متفرج بملعب القاهرة الدولي، ليلحق الهزيمة الأولى بالفريق التونسي بنسخة البطولة الحالية.