مباراة الأهلي والنجم.. تاريخ مباريات الشياطين والفريق التونسي‎

يستضيف النادي الأهلي المصري، منافسه النجم الساحلي التونسي، على ملعب “برج العرب” في الإسكندرية، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج النادي المصري إلى الفوز بهدف نظيف أو فارق هدفين للصعود إلى الدوري التالي، بينما يحتاج “النجم الساحلي” للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في النهائي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” تاريخ مواجهات الفريقين في السطور التالية:

الأهلي المصري واجه النجم الساحلي في 12 مناسبة عربية وأفريقية، وحقق الفريق الأحمر الفوز مرتين، وفاز النجم في ثلاث مواجهات، فيما حسم التعادل السلبي ست مباريات، والإيجابي مباراة وحيدة.

(2003-2004): دوري أبطال العرب سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

(2004-2005): المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الفريقين، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب، وفاز الأهلي في العودة بثلاثية محمد أبو تريكة، وأسامة حسني، ومحمد بركات

(2007-2008): كأس السوبر الأفريقي، وأقيمت المباراة في إثيوبيا، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحسم الأهلي اللقب لصالحه بعد فوزه في ركلات الترجيح (5-4)

(2007-2008): نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت مباراة الذهاب في سوسة سلبيًا، وفاز النجم (3-1) إيابًا في مصر ويتوج بلقب البطولة.

(2014-2015): دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، التعادل بهدف لمثله حسم مباراة سوسة، بينما سيطر التعادل السلبي على مباراة العودة.

(2015-2016): دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية ونجح الأهلي بحسم المباراة الأولى لصالحه بهدف وليد سليمان، فيما فاز النجم الساحلي في مباراة العودة في سوسة بنفس النتيجة.

(2017-2018): آخر مباراة جمعت بين الأهلي والنجم كانت في الموسم الجاري بذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، وفاز النجم الساحلي بسوسة (2-1).

وتنتظر الجماهير ما ستسفر عنه مباراة العودة مساء اليوم الأحد، حيث يلتقي الفائز مع الوداد البيضاوي المغربي.