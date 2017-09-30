النجم الساحلي يراهن على عاملي الأرض والجمهور أمام النادي الأهلي المصري

يعوّل النجم الساحلي التونسي، على سلاح الأرض والجمهور، سعيًا لتحقيق نتيجة جيدة، عندما يستضيف الأهلي المصري، في جولة الذهاب بالدور قبل النهائي، لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، غدًا الأحد، على استاد سوسة الأولمبي.

ويدرك الفرنسي أوبير فيلود، مدرب النجم الساحلي، أن المواجهة الأولى أمام بطل مصر ستكون مهمة جدًا في دعم فرص الفريق في التأهل للمباراة النهائية لأرفع مسابقات الأندية القارية لأول مرة منذ تتويجه باللقب عام 2007.

وقال فيلود في مؤتمر صحفي إن “الأهلي المصري والنجم الساحلي وهما من أفضل الأندية في أفريقيا يجدان نفسيهما بين الفرق الأربعة الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، من المؤكد أنها ستكون المباراة صعبة”.





ووجه الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب رسالة قوية إلى منافسيه عندما انتزع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي من بين أنياب الترجي التونسي الذي كان مرشحًا بارزًا للفوز باللقب. وأضاف المدرب الذي سبق له التتويج باللقب على رأس الجهاز الفني لمازيمبي الكونغولي أن “المباراة الأولى مهمة جدًا جدًا بالنسبة لنا وقد تكون حاسمة، ويجب تقديم مستوى قوي في المواجهتين للمرور للدور النهائي للمسابقة”.ووجه الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب رسالة قوية إلى منافسيه عندما انتزع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي من بين أنياب الترجي التونسي الذي كان مرشحًا بارزًا للفوز باللقب.

وسقط الأهلي في فخ التعادل 2/2 على أرضه في ذهاب دور الـ 8، لكنه انتصر 2/1 على الترجي في جولة الإياب ليقتنص التأهل على أرض تونس.

وقال فيلود إنه “لا حاجة لتقديم النادي الأهلي الذي أظهر قيمته قبل وقت قريب على أرض تونس”.





وقال إن “ساعة الحقيقة دقت بمواجهة الأهلي المصري”. ويرى مدرب النجم الساحلي أن “بعض التفاصيل ستكون مهمة أيضًا إلى جانب العامل البدني والطابع الخططي، كافة الجزئيات التي تشكل الكرة في المستوى العالي ستكون حاسمة”.وقال إن “ساعة الحقيقة دقت بمواجهة الأهلي المصري”.

وينتظر أن يدفع مدرب النجم الساحلي بالمهاجم المصري عمرو مرعي في التشكيلة الأساسية بدلًا من البرازيلي دياغو أكوستا الذي يواجه عقوبة الإيقاف.

وكان مرعي قد تألق عندما سجل ثنائية قاد بها وصيف بطل تونس للفوز 2/0 على أهلي طرابلس الليبي في إياب دور الـ 8 والتأهل للمربع الذهبي للمسابقة القارية.

ويطمح النجم الساحلي لتكرار إنجازه السابق عندما أطاح بالأهلي عند إحراز لقبه الوحيد في البطولة في 2007.

وفي المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي اكتفى اتحاد العاصمة الجزائري بالتعادل دون أهداف على أرضه مع الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب أمس الجمعة.