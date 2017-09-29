فحوصات طبية جديدة لثنائي النادي الأهلي المصري قبل مواجهة النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق سيخضع، اليوم الجمعة، لفحص طبي ثانٍ وأشعة جديدة من أجل الاطمئنان على إصابته ومداها، ومعرفة موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي بعد غدٍ الأحد في مدينة سوسة التونسية، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وصعد الأهلي للدور قبل النهائي عقب فوزه خارج أرضه ووسط جماهير الترجي التونسي 2/1، بعد أن كان تعادل ذهابًا على ملعبه 2/2.

وأصيب الشيخ بآلام شديدة في عضلات الظهر منعته من استكمال مران الفريق يوم الأربعاء، وغادر الملعب ثم غاب عن مران الفريق أمس الخميس واليوم الجمعة حيث يكتفي بجلسات العلاج الطبيعي.

وأجرى زميله حسام عاشور أشعة على الركبة لمعرفة حجم إصابته في الرباط الداخلي، وهي الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أول أمس الأربعاء أيضًا.

ويخضع عاشور لفحص طبي جديد اليوم على ركبته لتحديد مدى إصابته وموعد عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، وموقفه النهائي من خوض مباراة النجم الساحلي المقبلة.

ويخضع عاشور حاليًا لجلسات علاج طبيعي بشكل مستمر ومكثف للتعافي سريعًا من الإصابة والمشاركة في لقاء الأحد.