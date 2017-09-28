مصر.. النادي الأهلي يوضح حقيقة خلاف البدري وجمعة قبل مواجهة النجم الساحلي

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، وجود خلاف بين المدرب حسام البدري وصانع اللعب صالح جمعة، على هامش الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلي، في تونس، بذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتحدثت تقارير صحفية عن وجود خلاف بين البدري وجمعة، بسبب تدخل عنيف ضد زميله لاعب الوسط حسام عاشور، خلال تدريب في تونس.

وظهرت تكهنات حول شعور صالح بالانزعاج لعدم مشاركته في الفوز 2/1 على الترجي، في تونس، في إياب دور الـ 8، يوم السبت الماضي، وألمح وكيله بإمكانية رحيله عن النادي في أقرب فترة للانتقالات.

لكن عبدالحفيظ نفى وجود أي مشادات أو خلافات بين أي لاعب والجهاز الفني.

وقال لموقع الأهلي على الإنترنت: “لا صحة على الإطلاق لتلك الأخبار التي ترددت بوجود خلاف بين البدري وصالح جمعة”.

وأضاف “تلك الواقعة لم تحدث من الأساس في مران الأمس ولا مجال لوجود خلافات أو مناقشات بين المدير الفني للفريق وأي لاعب وكل فرد بالفريق يعرف دوره جيدًا”.

ولم يتحدد موقف عاشور الذي لم يستكمل مران الأمس بعد إصابته.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي: “الفحص المبدئي أثبت إصابة عاشور في أربطة الركبة”.

وتابع “سيخضع عاشور لفحص طبي قبل بدء مران الفريق اليوم لتحديد موقفه وسيتم تأهيله خلال اليومين المقبلين أملًا في لحاقه بالمباراة”.

وتطارد الأهلي إصابات وتهديدات بالإيقاف قبل 3 أيام على المواجهة في سوسة.

ويعاني صانع اللعب أحمد الشيخ من تقلص عضلي ولم يكمل مران الأمس.

ويواجه حارس المرمى شريف إكرامي والمدافع أحمد فتحي وثلاثي الوسط عاشور ومؤمن زكريا ووليد سليمان والمهاجم النيجيري جونيور أجايي إمكانية الغياب عن لقاء الإياب، في استاد برج العرب، يوم 22 أكتوبر المقبل، إذا حصل أي منهم على إنذار في لقاء الذهاب.