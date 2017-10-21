مدرب الأهلي المصري: جاهز لكافة الاحتمالات أمام النجم الساحلي

وصف حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، مواجهة فريقه ضد النجم الساحلي التونسي، غدًا الأحد، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بأنها “صعبة”، لكنه قال إنه أعد لاعبيه لكل الاحتمالات.

ويحتاج الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد ثماني مرات، للفوز 1-صفر أو بنتيجة أكبر، لكن بفارق هدفين حتى يتأهل للنهائي بعد خسارته ذهابًا 2-1 في سوسة.

وقال البدري في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: “المباراة صعبة.. غياب أحمد فتحي وحسام عاشور ليس أزمة كبيرة لنا في ظل جاهزية باقي اللاعبين”.

ويغيب الدولي فتحي عن مواجهة الأحد باستاد برج العرب في الإسكندرية للإيقاف، بينما يعاني القائد حسام عاشور من إصابة.

وأضاف البدري: “نحتاج للتركيز طيلة المباراة لحسم التأهل للنهائي. أثق في كل اللاعبين وروحهم العالية وسعيهم من أجل إسعاد الجماهير.

“الجهاز الفني أعد اللاعبين لكل الاحتمالات الممكنة خلال المباراة في ظل صعوبتها وسعي كل فريق للتأهل للنهائي”.

وأكد البدري، الساعي لقيادة الأهلي للقبه الأول في دوري الأبطال منذ 2013، ثقته الكبيرة في خبرة لاعبيه وكذلك الجماهير التي يتوقع منها مساندة ضخمة لفريقه في مباراة الأحد.

* أسلوب مختلف

وقال الفرنسي أوبير فيلود، مدرب النجم الساحلي، إن فريقه على استعداد لمواجهة الأهلي رغم اختلاف أسلوب الفريقين.

وأبلغ فيلود الصحفيين: “مباراة الغد بين ناديين كبيرين في القارة، رغم اختلاف أسلوب كل منهما. نتوقع أداء جيدًا من الفريقين خلال اللقاء.

“جاهزون للقاء العودة بعد الانتصار في الذهاب.. سنسعى لتطوير نقاط القوة في الفريق ولا يهمنا النقص في صفوف المنافس.. الأهلي يمتلك تشكيلة قوية والأندية الكبرى لا تتأثر بالغيابات”.

ويأمل النجم الساحلي أن يكرر إنجازه السابق عندما توج بلقبه الوحيد في دوري الأبطال بالفوز على الأهلي 3-1 في القاهرة في إياب النهائي عام 2007، بعد التعادل بدون أهداف في سوسة.

وقال لاعب الوسط، أيمن الطرابلسي: “كل اللاعبين يدركون قيمة المنافس وجاهزون للعودة ببطاقة التأهل للنهائي”.

وأضاف: “درسنا الأهلي جيدًا.. لديهم نقاط قوة وضعف مثل أي فريق وسنعتمد على استغلال ذلك”.