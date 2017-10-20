محمود الخطيب يترشح رسميًا لرئاسة النادي الأهلي المصري (صور)

قدم محمود الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الأسبق، أوراق ترشحه لرئاسة النادي الأحمر اليوم الجمعة في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعدادًا للانتخابات المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

وتقدم الخطيب بأوراقه بعد جميع أفراد قائمته الذين تقدموا بأوراق ترشحهم قبل قليل علمًا بأن إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي سيكون غدًا السبت.

وتضم قائمة الخطيب، العامري فاروق، نائبًا للرئيس، خالد الدرندلي أمينًا للصندوق، رانيا علواني وخالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي وطارق قنديل ومحمد الدماطي وجوهر نبيل أعضاء فوق السن، والثلاثي محمد جمال الجارحي ومحمد سراج الدين ومهند مجدي أعضاء تحت السن.