“كاف” يُقصي بينيت من إدارة مباراة النادي الأهلي المصري والنجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

المصدر: د -ب-أ

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء تعيين الجنوب إفريقي فيكتور غوميز، لإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، بدلاً من مواطنه دانيال بينيت.

ويحل النجم الساحلي ضيفًا على الأهلي يوم 22 تشرين الأول / أكتوبر في استاد برج العرب في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأثار دانيال بينيت جدلاً كبيراً في مباراة غانا وأوغندا التي أدارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بعدما ألغى هدفين لصالح المنتخب الغاني، وانتهت بالتعادل السلبي مما دفع “كاف” لاستبعاده من إدارة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم انتهت بفوز الفريق التونسي، بهدفين مقابل هدف.