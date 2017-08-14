نادي العين الإماراتي يعلن قائمته لمواجهة الهلال السعودي آسيويًا

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الإثنين، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، في ذهاب دور الـ 8 في دوري أبطال آسيا.

وضمت قائمة العين 30 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى، داوود سليمان، محمد بوسندة، حمد المنصوري.

الدفاع: إسماعيل أحمد، خالد عبدالرحمن، مهند سالم، فوزي فايز، محمد أحمد، راشد مهير، محمد فايز، سعيد جمعة، فراس صالح.

الوسط: عامر عبدالرحمن، كايو لوكاس، عمر عبدالرحمن، أحمد برمان، محمد عبدالرحمن، محسن عبدالله، سليمان ناصر، محمد خلفان، توسكاسا، ريان يسلم، حسين عبدالله.

الهجوم: بيرج، خالد خلفان، يوسف أحمد، علي عيد، بدر الأحبابي، دوغلاس.

ويستضيف العين الهلال يوم 21 من الشهر الجاري على أن يتجدد اللقاء في 11 سبتمبر على ملعب الهلال.

ويأمل العين مواصلة مسيرته في البطولة والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

وصعد العين لنهائي العام الماضي، لكنه خسر بنتيجة 3/2 تشونبك هيونداي الكوري الجنوبي في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.