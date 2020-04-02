تمديد فترة تقديم طلبات استضافة كأس آسيا 2027

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس تمديد مهلة التقدم بطلبات استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك من 31 مارس/ آذار 2020، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت إن هذا القرار يأتي بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل السماح للاتحادات الوطنية الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بانتشار الوباء العالمي، بالحصول على الوقت الكافي لإتمام العمل الداخلي المطلوب.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي خلال اجتماعه الذي عقد في هونغ كونغ في ديسمبر/ كانون الأول 2019، منح الدولة المضيفة لنهائيات كأس آسيا 2017 المزيد من الوقت من أجل الاستعداد، ضمن التزام الاتحاد بتطوير المسابقات والارتقاء بالبطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى المنتخبات الوطنية.

وحطمت بطولة العام الماضي في الإمارات العديد من الأرقام القياسية من ناحية تفاعل الجماهير والمشاهدات عبر التلفزيون، حيث كانت النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بعد توسيعها لتضم 24 منتخبا.

وستقام البطولة المقبلة 2023 في الصين بمشاركة 24 منتخبا أيضا، وقد توجت قطر بلقب البطولة الأخيرة في الإمارات مطلع العام الماضي.