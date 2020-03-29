الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه لتقليص رواتب اللاعبين

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقليص رواتب اللاعبين، لمواجهة الخسائر التي تعرضت لها الأندية والمؤسسات الرياضية، بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية، اليوم الأحد، تقريرا أشارت فيه إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقى مخاطبات من أندية عدة بالقارة، خاصة في الشرق، تطالب بضرورة إصدار تشريعات تتيح تقليص الرواتب للاعبين حتى نهاية الموسم، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي كبد الشركات والأندية خسائر طائلة، تتخطى حاجز المليار دولار حتى الآن، في الدوريات المحترفة.

وأرسل الاتحاد الآسيوي بالفعل مقترحات عدة إلى الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“، يطلب مناقشة تعديلات اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين، وبالتعاقدات الرسمية بين الأندية واللاعبين والمدربين، تتيح إمكانية تقليص الرواتب، بحسب نسب يتم تحديدها من تلك الدوريات.

واقترح الاتحاد الآسيوي تقليص الرواتب عن مارس وأبريل ومايو للغرب، بما يصل إلى 25%، للمدربين واللاعبين، أما للشرق، فسيكون تقليص الرواتب فيما يخص أشهر فبراير ومارس وأبريل، كونها توقفت قبل دوريات الغرب بشهر تقريبا.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الآسيوي مع ”فيفا“ عبر الفيديو كونفرانس الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح بشكل واف، ومن ثم إصدار قرار رسمي يمكن تطبيقه قبل منتصف أبريل المقبل.