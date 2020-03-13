نادي الهلال السعودي يحتفل باللقب الآسيوي السابع على قميص الفريق (شاهد)

وضع نادي الهلال السعودي شعارا يتضمن 7 نجمات على قمصان فريقه الأول لكرة القدم، في إشارة إلى عدد مرات تتويجه بالبطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها.

وجاء وضع الشعار بعد أن توج النادي باللقب الأخير لدوري أبطال آسيا 2019.

واستعرض نادي الهلال البطولات الآسيوية التي توج بها عبر حسابه الرسمي على ”تويتر ”.

البداية كانت بلقب أبطال الدوري عام 1991، ثم لقب أبطال الكؤوس عام 1996، ثم لقب السوبر الآسيوي عام 1997.

وفي مطلع القرن 21، توج الهلال بلقبه الثاني في أبطال الدوري عام 2000، أتبعها بتحقيق لقب كأس السوبر في ذات العام.

وعاد الهلال 2002 وتوج بلقبه الثاني في أبطال الكؤوس.

وبعد غياب 17 عاما توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد.