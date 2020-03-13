هل يرحل الروماني رازفان لوسيسكو عن نادي الهلال السعودي بنهاية الموسم؟

كشفت تقارير صحفية مطلعة، أن نادي الهلال السعودي بات مُهددا بفقدان المدرب الروماني رازفان لوسيسكو بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب اهتمام نادي فنربخشة التركي بالتعاقد معه.

ووفقا لصحيفة ”hurriyet“ التركية فإن نادي فنربخشة مهتم بالتعاقد مع رازفان لوسيسكو، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها مع الهلال خلال فترة قصيرة، حيث أسهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

وبحسب صحف تركية، فإن فنربخشة قريب من إعلان تولي ميرسيا لوسيسكو قيادة الدفة الفنية للموسم الحالي، كما أن النادي يخطط لجعل الابن رازفان لوسيسكو مديرا فنيا للموسم المقبل وميرسيا سيكون المدير الرياضي.

ولن تسمح إدارة الهلال برحيل رازفان لوسيسكو، حيث ستتحرك خلال الفترة المقبلة لتحسين بنود عقده من أجل إبقائه مع الفريق للموسم المقبل، علما أنه تولى تدريب الهلال صيف 2019 قادما من نادي باوك اليوناني.

يذكر أن نادي الهلال يحتل حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.