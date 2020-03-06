عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”جئت كي أبقى“.. في النهائي.. وجنون أخضر (صور)

شكل تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا ليواجه جاره ريال سوسيداد في ديربي باسكي في إشبيلية وتطورات تأثير فيروس كورونا على المنافسات الرياضية ومنها تصفيات كأس العالم في أسيا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاءات الدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي ومهاجم برشلونة الجديد مارتن بريثويت واعتذار مدرب برشلونة عن تصرفات مساعده واستجواب البرازيلي رونالدينيو بسبب جواز سفر مزور في باراغواي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تجاوزه لفريق غرناطة في نصف النهائي وكتبت ”بلباو في النهائي“.

كما تحدثت عن ريال مدريد والبحث عن شريك للفرنسي كريم بنزيما وكتبت ”نبحث عن شريك لكريم بنزيما“.

سبورت

ركزت الصحيفة على الحوار الذي أجرته مع مهاجم برشلونة الجديد الدنماركي مارتن بريثويت وقال: ”جئت لبرشلونة كي أبقى“.

كما تحدثت عن برشلونة وحديث كيكي ستيين عن خطأ مساعده ساربيا وكتبت ”برشلونة ينظم استفتاء داخليا في مايو“ و“ كيكي ستيين: اعتذرنا سابقا بالنسبة لساربيا“.

كما تحدثت عن استجواب رونالدينيو في باراغواي بسبب جواز سفر مزور.

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس ملك إسبانيا بعد تأهل أتلتيك بلباو وكتبت ”نهائي باسكي في كأس ملك إسبانيا“

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع مهاجم برشلونة الجديد، الدنماركي مارتن بريثويت والذي قال: ”أنا مقتنع 100% بإمكانية الفوز بلقب الدوري الإسباني“.

كما تحدثت عن المنتخب الأولمبي الإسباني وكتبت ”بيكيه وألبا وبوسكيتش وراموس في اللائحة الأولية للألعاب الأولمبية“.

كما تحدثت عن تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس الملك وكتبت ”نهائي باسكي في كأس ملك إسبانيا“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات كيكي ستيين مدرب برشلونة وكتبت ”ستيين قدمنا اعتذارًا بشأن تصرفات ساربيا“.

أس

ركزت الصحيفة على تأهل أتلتيك بلباو لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب غرناطة وكتبت ”ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو يتواجهان في نهائي غير مسبوق في إشبيلية“.

كما تحدثت عن نجم ريال مدريد البلجيكي إدين هازارد وكتبت ”هازارد يجري عملية جراحية ناجحة في دالاس“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل سانت إيتيان لنهائي كأس فرنسا على حساب رين وكتبت ”جنون أخضر“.

كما تحدثت عن لقاء أولمبيك مارسيليا وأميان في الدوري الفرنسي وكتبت ”أولمبيك مارسيليا لن تعد

له رغبة للضحك“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي وكتبت ”أنييلي قضية“.

كما تحدثت عن اعتقال البرازيلي رونالدينيو في باراغواي بسبب قضية جواز سفر مزور وكتبت ”رونالدينيو اعتقل في باراغواي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والذي سيجرى الأحد بعد جدل كبير بين الغريمين وكتبت ”سلام في العشاء“.

كما اهتمت بتصريحات ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان وكتبت ”أنييلي، ماذا تقول؟“.

كما واصلت الصحيفة اهتمامها بفيروس كورونا وتأثيره في لقاءات الدوري الإيطالي والأنشطة الرياضية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على المنتخب السعودي وتأجيل لقاءاته القادمة وكتبت ”رسميا رينارد يبلغ بالتأجيل“.

كما تحدثت عن نتائج لقاءات الدوري السعودي وكتبت ”الشباب يضرب العدالة “ و ”الاتحاد ينجو“.

كما اهتمت بفريق النصر ونجمه المغربي وكتبت ”إمرابط يرتب أوراق النصر“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على نتائج دوري الخليج العربي الإماراتي وفوز العين وتعادل الشارقة وكتبت ”الإعصار كش ملك وفوز الوصل والخور، الزعيم معروف“.

كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا في العالم وكتبت ”العالم يواجه كورونا بإجراءات احترازية“.

الصحيفة اهتمت بمبادرة اتحاد الكرة وكتبت ”اتحاد الكرة يطلق مبادرة الاجتماعات عن بعد“.

كما تحدثت عن تصفيات كأس العالم في آسيا وكتبت ”الفيفا يبحث تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا“.

